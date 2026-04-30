Von der Uniform zum Sommerkostüm: Blitzschneller Outfitwechsel bei Kronprinzessin Victoria

Beim 80. Geburtstag von König Carl XVI. Gustaf in Stockholm zeigte sich Kronprinzessin Victoria als echte Verwandlungskünstlerin. Innerhalb kürzester Zeit tauschte sie ihre Offiziersuniform gegen ein cremeweißes Mantelkleid.

Große Feierlichkeiten haben ein straffes Protokoll - für Kronprinzessin Victoria von Schweden (48) ist das Routine. Bei den Feierlichkeiten zum 80. Geburtstag von König Carl XVI. Gustaf in Stockholm bewies die Thronfolgerin nun, wie mühelos sich royale Pflicht und Stilbewusstsein verbinden lassen. Innerhalb kürzester Zeit wechselte sie am Freitagnachmittag ihr Outfit - von der Uniform zum sommerlichen Kostüm.

Nach der offiziellen Ehrung für Carl XVI. Gustaf im Hof des Palasts ging es für die schwedische Königsfamilie weiter zum privaten Mittagessen ins Stockholmer Rathaus. Bei ihrem Eintreffen ließen sich die Royals nur kurz von den Fotografen ablichten - Victoria machte dabei mit ihrem rasanten Outfitwechsel auf sich aufmerksam.

Von der Militäruniform zum frühlingshaften Look

Noch kurz zuvor war die Kronprinzessin in Offiziersuniform zu sehen - mit zahlreichen Abzeichen am Revers. Für das Mittagessen wählte sie dann einen Look, der kaum kontrastreicher sein könnte: ein elegantes, cremeweißes Midi-Mantelkleid des Labels Self-Portrait. Zu dem Ensemble in Bouclé-Optik kombinierte sie einen farblich passenden Hut, Pumps und eine Handtasche - alles Ton in Ton gehalten.

Sie posierte neben Ehemann Prinz Daniel (52) im dunkelblauen Anzug sowie Tochter Estelle (14), die wie schon am Vormittag ein hellblaues Kleid mit passendem Mantel trug. Prinz Oscar (10) war hingegen beim fotografierten Eintreffen zum Lunch nicht zu sehen.

Viele internationale Royals zu Gast

Neben der schwedischen Königsfamilie versammelten sich auch zahlreiche internationale Royals und prominente Gäste zum Lunch, darunter Margrethe II. von Dänemark sowie Harald V. und Sonja von Norwegen.

Nach dem Empfang im Rathaus steht am Abend der offizielle Höhepunkt der Geburtstagsfeierlichkeiten an: Im Reichssaal des Königlichen Schlosses wird ein großes Galadinner ausgerichtet, inklusive großer Roben, Orden, Uniformen und Diademe. Die genauen Programmpunkte des Abends behält der Hof bisher für sich.