Von der Uniform zum Sommerkostüm: Blitzschneller Outfitwechsel bei Kronprinzessin Victoria

Beim 80. Geburtstag von König Carl XVI. Gustaf in Stockholm zeigte sich Kronprinzessin Victoria als echte Verwandlungskünstlerin. Innerhalb kürzester Zeit tauschte sie ihre Offiziersuniform gegen ein cremeweißes Mantelkleid.
Große Feierlichkeiten haben ein straffes Protokoll - für Kronprinzessin Victoria von Schweden (48) ist das Routine. Bei den Feierlichkeiten zum 80. Geburtstag von König Carl XVI. Gustaf in Stockholm bewies die Thronfolgerin nun, wie mühelos sich royale Pflicht und Stilbewusstsein verbinden lassen. Innerhalb kürzester Zeit wechselte sie am Freitagnachmittag ihr Outfit - von der Uniform zum sommerlichen Kostüm.