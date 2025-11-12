Von der Uni in die Unsicherheit?: Wieso so viele junge Menschen auf Jobsuche sind – und wie der Einstieg gelingt

Und noch eine Absage! Viele Berufseinsteiger haben Probleme, nach ihrem Studium einen Job zu finden. Doch woran liegt das und wie kann man seine Chancen verbessern?
„Leider haben wir uns für einen anderen Bewerber entschieden“ – so etwas liest die 24-jährige Anna (Name geändert) nicht zu ersten Mal. Im Juli hat sie ihre Bachelorarbeit in Crossmedia-Redaktion / Public Relations abgegeben: Seither ist sie auf Jobsuche in der Region Stuttgart. Doch das ist gar nicht so einfach. Um die 40 Bewerbungen hat sie verschickt.