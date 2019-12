1 Beim VfB Stuttgart kehrt Weihnachtsstimmung ein. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Weihnachten kommt näher – und damit ein wenig fußballfreie Zeit. Wie bereits die Stuttgarter Kickers ließ sich nun auch die VfB-Jugend nicht zweimal bitten und gab musikalische Weihnachtsklassiker zum Besten.

Stuttgart - „Die Cannstatter Chorknaben“ hat der VfB selbst in den sozialen Netzwerken kurzerhand seine Nachwuchsabteilung getauft. Pünktlich zur letzten Adventswoche kehrte nämlich Weihnachtsstimmung im Nachwuchsleistungszentrum in der Mercedesstraße ein. Alle Nachwuchsteams haben ihr letztes Pflichtspiel für diese Saison hinter sich gebracht und kämpfen frühestens ab Februar wieder um Punkte – Hallenturniere wie den Mercedes-Benz-Junior-Cup einmal ausgenommen.

Bevor sich die Spieler aber in den verdienten Weihnachtsurlaub verabschieden, bieten sie den Fans noch ein besonderes Schmankerl in Form einer Gesangseinlage. Die Teams von der U11 bis zur U21 trällern in einem Video fröhlich Weihnachtsklassiker wie „Jingle Bells“, „Last Christmas“ oder „Oh Tannenbaum“. Gemäß der Nachwuchsphilosophie des VfB gilt: Je größer die Kabine, desto älter die Spieler beziehungsweise Sänger.

Wie der Verein mit dem Brustring bereits selbst vorwarnt („Auf eigene Gefahr“), liegt das Talent in Cannstatt offenbar eher in den Beinen als in den Stimmbändern. Unterhaltsam ist das Weihnachtssingen aber allemal – und zudem eine humorvolle Geste im turbulenten VfB-Advent.