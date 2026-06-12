Von der Smart-Lampe bis zum Beamer: Diese Technik-Gadgets machen den WM-Abend smarter

Die WM läuft - und mit den richtigen Gadgets wird aus dem Spiel zu Hause ein echtes Event. Von smarten Teamfarben-Lampen über Grillthermometer und Beamer bis zur Partybox und Zapfanlage: Diese fünf Helfer bringen mehr Stimmung, Komfort und Stadiongefühl in Wohnzimmer und Garten oder auf den Balkon.
Ein WM-Spiel kann man natürlich einfach auf dem Fernseher nebenher laufen lassen. Wer daraus aber einen richtigen Fußballabend machen will, kann technisch nachhelfen: mit Lichtstimmung, größerem Bild, besserem Sound, smarter Grillkontrolle und frisch gezapftem Bier. Diese fünf Gadgets sind natürlich nicht zwingend nötig. Sie zeigen aber, wie sich Wohnzimmer, Balkon oder Garten mit überschaubarem Aufwand näher ans Public-Viewing-Gefühl bringen lassen.