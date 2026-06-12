Von der Smart-Lampe bis zum Beamer: Diese Technik-Gadgets machen den WM-Abend smarter

Die WM läuft - und mit den richtigen Gadgets wird aus dem Spiel zu Hause ein echtes Event. Von smarten Teamfarben-Lampen über Grillthermometer und Beamer bis zur Partybox und Zapfanlage: Diese fünf Helfer bringen mehr Stimmung, Komfort und Stadiongefühl in Wohnzimmer und Garten oder auf den Balkon.

Ein WM-Spiel kann man natürlich einfach auf dem Fernseher nebenher laufen lassen. Wer daraus aber einen richtigen Fußballabend machen will, kann technisch nachhelfen: mit Lichtstimmung, größerem Bild, besserem Sound, smarter Grillkontrolle und frisch gezapftem Bier. Diese fünf Gadgets sind natürlich nicht zwingend nötig. Sie zeigen aber, wie sich Wohnzimmer, Balkon oder Garten mit überschaubarem Aufwand näher ans Public-Viewing-Gefühl bringen lassen.

Eve Flare Play: Teamfarben für den Spieltag Die Eve Flare Play ist ein klassisches Stimmungs-Gadget. Die tragbare LED-Lampe bringt Licht in Teamfarben auf den Tisch, neben den Fernseher oder auf die Terrasse. Zu einer aktuellen Fußball-Edition des Smart-Lights gehören derzeit auch Sticker, die die Lampe in einen leuchtenden Fußball verwandeln; die Farbe lässt sich per Siri, Eve-App oder direkt am Gerät ändern.

Technisch basiert die Sonderedition auf der Eve Flare. Die ist als mobile Ambientelampe gedacht, nicht als Hauptlicht für den Raum. Eve nennt für die reguläre Flare eine 90-Lumen-LED, mehr als sechs Stunden Akkulaufzeit, kabelloses Laden, IP65-Wasserschutz und 25 Zentimeter Durchmesser. Für Smart-Home-Nutzer ist außerdem interessant, dass die Flare in ein entsprechendes Netzwerk eingebunden werden kann, sofern die passende Infrastruktur vorhanden ist. So lassen sich etwa Szenen für Anpfiff, Halbzeit oder Torjubel vorbereiten und auf Befehl ausführen.

MEATER Pro: Grillen, ohne das Spiel zu verpassen

Grillen und Fußball passen gut zusammen - solange nicht ständig jemand draußen nach dem Essen sehen muss. Der MEATER Pro (ab 139 Euro) soll genau das verhindern. Der kabellose Fühler steckt im Grillgut, die App zeigt Temperatur und Garverlauf an. Laut Hersteller besitzt die Sonde sechs Sensoren. Sie messen die Kerntemperatur bis 105 Grad Celsius und die Umgebungstemperatur bis 550 Grad Celsius. Damit eignet sich der MEATER Pro nicht nur für den Ofen, sondern auch für hohe Temperaturen auf dem Grill.

Praktisch ist die Schnellladung: Fünf Minuten im Ladegerät sollen für rund zwei Stunden Garzeit reichen, 15 Minuten für etwa zwölf Stunden. Die angegebene Reichweite liegt bei bis zu 75 Metern über Bluetooth 5 Long Range. In der Praxis hängt sie aber stark von Grill, Wänden und Abstand ab. Der Nutzen ist trotzdem klar: Gerade bei einem WM-Abend mit Gästen bleibt man näher am Spiel und muss nicht ständig auf Verdacht den Deckel öffnen.

XGIMI MoGo 4: Mobiler Beamer für Garten und Balkon

Ein mobiler Beamer ist das naheliegende Gadget für alle, die ein Spiel größer oder auch im Freien zeigen wollen. Der XGIMI MoGo 4 (599 Euro) bringt dafür Full-HD-Bild, Akku, Lautsprecher und Google TV in einem kompakten Gerät zusammen. Der Projektor löst nativ mit 1920 x 1080 Pixeln auf und kommt laut Hersteller auf 450 ISO-Lumen. Dazu gibt es DLP-Projektion mit LED-Lichtquelle, automatische Bildanpassung, WLAN, Bluetooth, HDMI, USB und USB-C. Die integrierten Harman/Kardon-Lautsprecher leisten 2 x 6 Watt.

XGIMI nennt bis zu 2,5 Stunden Videowiedergabe. Für ein normales Spiel reicht das meist, bei Verlängerung oder langer Vorberichterstattung wird es knapp. Dann sollte eine Stromquelle bereitstehen. Wichtig ist die Helligkeit: 450 ISO-Lumen sind für einen mobilen Beamer ordentlich, aber nicht für helles Tageslicht gemacht. Am besten funktioniert der MoGo 4 abends, im abgedunkelten Raum oder auf einer geschützten Terrasse.

JBL PartyBox Club 120: Sound für Torjubel und Halbzeit

TV-Lautsprecher reichen oft für den Kommentar, aber selten für Stimmung. Die JBL PartyBox Club 120 (219,99 Euro) ist ein tragbarer Party-Speaker mit Lichtshow, Akku und Anschlüssen für Mikrofon oder Gitarre. JBL nennt 160 Watt Ausgangsleistung, Bluetooth 5.3, IPX4-Spritzwasserschutz und bis zu zwölf Stunden Akkulaufzeit. Zehn Minuten Schnellladen sollen bis zu 80 Minuten zusätzliche Wiedergabe bringen.

Mit gut elf Kilogramm ist die Box transportabel, aber kein Gerät für den Rucksack. Für den WM-Abend bringt sie vor allem Reserven: mehr Lautstärke als ein normaler Bluetooth-Speaker, eine Lichtshow für die Halbzeit und Auracast-Unterstützung zum Verbinden mehrerer kompatibler JBL-Lautsprecher.

PerfectDraft Pro: Frisch gezapftes Bier zu Hause

Die PerfectDraft Pro (349 Euro) ist das Stadion-Gadget für erwachsene Fans. Statt Flaschen auf den Tisch zu stellen, zapft man aus 6-Liter-Fässern. Für einen WM-Abend mit mehreren Gästen kann das gut funktionieren - wenn man rechtzeitig plant. Die Pro-Version bietet App-Anbindung, Füllstandsanzeige, Frischeanzeige und eine variable Temperatureinstellung von 0 bis 12 Grad Celsius. In der App lässt sich prüfen, wie viel Bier noch im Fass ist und wie lange es frisch bleibt.

Der wichtigste Punkt ist die Kühlung. Ein Fass ist nicht sofort trinkbereit, nur weil es in der Maschine steckt. Wer zum Anpfiff zapfen will, sollte es früh genug einsetzen oder vorkühlen. Dann liefert die PerfectDraft Pro genau das, was viele mit Stadiongefühl verbinden: frisch gezapftes Bier, nur eben zu Hause.