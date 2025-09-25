Von der Schweiz nach Konstanz: Ferrari nicht beim Zoll angemeldet – Fahrer muss 124.000 Euro zahlen

Ein Mann muss eine saftige Strafe zahlen, weil er einen Ferrari aus der Schweiz nach Deutschland gebracht hat – ohne Anmeldung beim Zoll. Sein Wohnsitz wurde ihm dabei zum Verhängnis.
Ein Mann muss rund 124.000 Euro zahlen, weil er einen teuren Sportwagen unangemeldet über Konstanz nach Deutschland eingefahren hat. Wie der Zoll mitteilte, war der Wagen im Wert von 195.000 Franken (rund 209.000 Euro) in der Schweiz - und damit außerhalb der EU - zugelassen. Der 60-jährige Fahrer aus Luxemburg hatte das Auto nicht beim Zoll angekündigt.