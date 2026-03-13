Mit 14 Jahren bereitet Harper Beckham den Launch ihrer eigenen Kosmetikmarke vor: "HIKU by Harper" soll noch im Sommer erscheinen. Das erste Fotoshooting fand bereits in London statt - britische Medien vergleichen sie schon mit Kylie Jenner.

Harper Beckham ist 14 Jahre alt - und steht schon mitten im Geschäft mit der Schönheit. Die Tochter von David (50) und Victoria Beckham (51) hat vergangene Woche in London ihr erstes Fotoshooting für ihre eigene Kosmetiklinie absolviert. Beide Eltern waren vor Ort dabei. Das berichtet die britische Zeitung "The Sun". Die Marke trägt den Namen "HIKU by Harper", ein Label, das Harper bereits vergangenes Jahr hat eintragen lassen.

Der Name ist dabei nicht zufällig gewählt: "HIKU" leitet sich vom japanischen Wort für "Aufmerksamkeit erregen" ab. Inhaltlich orientiert sich die Linie an der stark gefragten südkoreanischen Kosmetik. Die Produkte richten sich vor allem an die Generation Z und die noch jüngere Generation Alpha - also im Kern an Harpers eigene Altersgruppe.

Harpers eigenes Projekt?

Das Vorhaben soll vollständig von Harper selbst ausgehen. "Das ist schon lange Harpers Traum - alles wurde von ihr selbst angetrieben und geleitet", heißt es aus dem Umfeld der Familie. Die Quelle betont ausdrücklich, dass "HIKU by Harper" nichts mit dem übergeordneten Beckham-Markenkosmos zu tun habe: "Das ist ganz klar 'Brand Harper' und nicht 'Brand Beckham'."

Dass Insider so demonstrativ betonen, es handle sich nicht um ein Projekt der "Marke Beckham", verleiht der Sache vor dem Hintergrund familiärer Spannungen zusätzliche Brisanz. Harpers ältester Bruder Brooklyn (27) hatte sich im Januar mit teils deutlichen Worten von seinen Eltern distanziert. Sein Vorwurf: Für David und Victoria stehe stets die Marke an erster Stelle.

Victoria Beckham über ihre Tochter: "Sie ist brillant"

Die Mutter selbst hatte die Weichen früh gestellt, zumindest rhetorisch. Victoria Beckham sagte vergangenes Jahr in der "Sun": "Harper wird entweder eine Beauty-Mogulin oder eine Stand-up-Comedienne. Sie ist brillant."

Britische Medien vergleichen die Teenager-Unternehmerin bereits mit Kylie Jenner (28), die vor zehn Jahren im Alter von 18 Jahren ihre Kosmetikmarke launchte und damit inzwischen einen Milliardenwert aufgebaut hat. Ob Harper denselben Hype entfachen wird, wird sich im Spätsommer zeigen, wenn der offizielle Launch von "HIKU by Harper" über die Bühne geht.