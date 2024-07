1 Prinz William ist dem Fußball sehr verbunden. Foto: lev radin/Shutterstock

Prinz William übernimmt eine neue Rolle im englischen Fußballverband. Die Position hatte zuvor schon seine Großmutter Queen Elizabeth II. inne.











Prinz William (42) zeigt immer wieder seine Unterstützung für den englischen Fußball. Zuletzt feuerte er die Three Lions bei der Europameisterschaft in Deutschland an. Wie am Mittwoch (24. Juli) bekannt wurde, übernimmt der Royal nun eine neue Rolle im höchstrangigen englischen Fußballverband.