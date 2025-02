Von der Prinzessin fotografiert: Sofia und Carl Philip von Schweden teilen erstes Foto ihrer Tochter

1 Die Tochter von Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip hört auf den Namen Ines. Foto: Patrik C Oesterberg/Stella Pictures

Am 7. Februar sind Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip zum vierten Mal Eltern geworden. Auf ein Foto des royalen Nachwuchses müssen die Fans aber nicht lange warten. Auf seinem offiziellen Instagram-Account teilt der schwedische Palast ein Bild von Prinzessin Ines.











Das schwedische Königshaus hat das erste Bild seines jüngsten Mitglieds im Netz veröffentlicht. Auf seinem Instagram-Account teilt der Palast ein Foto von Prinzessin Ines Marie Lilian Silvia, der Tochter von Prinzessin Sofia (40) und Prinz Carl Philip (45). Auf diesem ist zu sehen, wie das am 7. Februar geborene Baby eingewickelt in einer Decke in einem Bettchen liegt. Die kleine Prinzessin trägt einen weißen Body mit rosafarbenen Verzierungen. Das Foto wurde laut Bildunterschrift von der frischgebackenen Vierfach-Mama höchstpersönlich aufgenommen.