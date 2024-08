Von der Hochzeit mit Andre Agassi: Brooke Shields: Tochter feiert Schulabschluss in ihrem Brautkleid

Ein besonderer Anlass braucht ein besonderes Outfit. Und Grier Hammond Henchy (18) muss dabei nicht weiterschauen als in den Kleiderschrank ihrer Mutter: Zu ihrem Highschool-Abschluss trug die Tochter von Schauspielerin Brooke Shields (59) deren Hochzeitskleid - und zwar das aus ihrer ersten Ehe mit Tennisspieler Andre Agassi (54), dem sie 1997 das Jawort gab.

"Es ist so eine Ehre"

Dem "People"-Magazin erklärt Shields, dass sie das Kleid ein wenig anpassen mussten. Sie ließ sich zwar bereits 1999 wieder von Agassi scheiden, das Kleid hat aber noch immer Bedeutung. "Er ist ein guter Kerl, und für mich war es wie ein großer Moment, in dem sich der Kreis schließt", so die 59-Jährige. "Sie sah toll darin aus", schwärmt die Mutter von zwei Töchtern. "Es ist so eine Ehre, wenn sie deine Sachen tragen wollen. Normalerweise finden sie mich nicht cool." Sie freue sich, wenn ihre Töchter ihren alten Kleidungsstücken neues Leben einhauchen.

Auch Shields' älteste Tochter Rowan (21) trug für ihren Prom im Jahr 2021 ein Kleid aus dem Schrank ihrer Mutter, wie die beiden in einem Video verraten. Für den Ball wählte sie eine rote Robe, die Brooke Shields 1998 zur Verleihung der Golden Globes trug.

Shields' Töchter stammen aus der Ehe mit Autor Chris Henchy (60), den sie 2001 heiratete. Rowan kam im Mai 2003 zur Welt und Grier im April 2006. Beide studieren an der Wake Forest University in North Carolina.