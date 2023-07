1 Die Deutsch-Türkin Songül Göktas-Rosati lebt in Jork im Alten Land bei Hamburg. Foto: Kiunke

Von der Arzthelferin zur Chefin von Öger Tours: Songül Göktas-Rosati, Tochter eines türkischen Gastarbeiters, hat sich hochgearbeitet. Sie verkauft Reisen in die Türkei, das nach der schwersten touristischen Krise, wieder im Aufwind ist.









Hamburg - So hatte sich Songül Göktas-Rosati ihr erstes Jahr als Geschäftsführerin von Öger Tours vermutlich nicht vorgestellt. Nach dem Rekordsommer 2015, als so viele Deutsche wie nie an türkischen Stränden urlaubten, wurde sie zur Chefin des Reiseveranstalters befördert, der mit Pauschalpaketen in die Türkei groß geworden war. Im Sommer 2016 dann der Einbruch: auf einen Schlag buchten rund zwei Millionen Gäste weniger die Türkei, ein Rückgang um 30 Prozent. Der wie ein Diktator regierende Präsident Erdogan, Anschläge in Istanbul und Ankara sowie Verhaftungswellen schreckten die Deutsche ab. Sie wollten lieber an die Costa Brava statt an die türkische Riviera.