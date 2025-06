Von der französischen Sonne geküsst: Saint-Tropez-Skin: Dieser Beauty-Trend sorgt für Urlaubsflair

Die französische Riviera - für viele ist sie mehr als nur ein einfacher Urlaubsort. Sie ist ein Lebensgefühl aus unbeschwerter Eleganz, zeitlosem Glamour und einem Hauch mediterranem Luxus. Wer dort Sonne tankt, kommt mit goldschimmernder Haut, glänzenden Haaren und einem besonderen Riviera-Glow zurück.

Doch zum Glück muss man dafür nicht zwingend ans französische Meer reisen - denn der neue Beauty-Trend Saint-Tropez-Skin bringt das Côte-d'Azur-Feeling direkt an den heimischen Schminktisch.

Lesen Sie auch

Saint-Tropez-Skin: So gelingt der Urlaubs-Teint für jeden Tag

Der Look erinnert an sonnengeküsste Nachmittage auf der Promenade von Saint-Tropez, an Champagner auf der Yacht und Dinner mit Meerblick.

Statt plakativem Bräunungsspray setzt der Trend auf eine edle, subtile Ausstrahlung: leicht gebräunte Haut, ein Hauch Rosé auf den Wangen. So entsteht ein natürlicher Glow, der wirkt wie frisch von der Sonne geküsst.

Das Geheimnis hinter dem French-Riviera-Look?

Die geheime Formel der Saint-Tropez-Skin ist ganz einfach: weniger ist mehr. Drei Produkte reichen, um diesen luxuriösen Sommer-Look zu kreieren:

Ein Bronzing-Serum verleiht dem Teint Wärme und Frische. Am besten wird es mit den Fingerspitzen sanft in die Haut eingearbeitet. Ein Creme-Blush in Pfirsichtönen mit bronzefarbenem Unterton sorgt für diesen "frisch aus dem Urlaub"-Flush auf Wangen und Schläfen. Auf mattierendes Puder wird bewusst verzichtet - Glow ist bei diesem Make-up nicht nur erlaubt, sondern unbedingt erwünscht.

Wer dem Look ein besonderes Finish verleihen will, trägt den Blush zusätzlich als Lidschatten auf - oder ergänzt ihn mit einem feinen, schwarzen Lidstrich wie Model Barbara Palvin (31) bei den Filmfestspielen von Cannes 2025. Ein schimmernder Lippenstift in Rosé oder Apricot macht den Look komplett - und lässt den Sommer auch auf den Lippen strahlen.