Clueso geht im Sommer wieder auf Tour und steht im Juni auch bei Southside und Hurricane auf der Bühne. Im Interview spricht der 46-Jährige über ein verändertes Tourleben, ein Kleinkind im Band-Alltag, die besondere Wucht von Festivalshows - und Musik als sein "Seelenheil".
Der Sänger Clueso (46) steht in diesem Jahr vor einem konzertreichen Sommer. Nach der Veröffentlichung seines neuen Albums "Deja Vu 1/2" geht der gebürtige Erfurter wieder auf Tour; im Juni stehen unter anderem auch Auftritte bei den großen Southside- und Hurricane-Festivals auf dem Programm. In einem aktuellen Interview verrät der Musiker nun, was sich in den letzten Jahren in seinem Touralltag verändert hat - und warum Festivals für ihn bis heute etwas ganz Besonderes sind.