Von der Bundesliga bis zur Kreisliga B: Aufstieg, Abstieg, Relegation – so ist der aktuelle Stand in den Fußball-Ligen

Aufstieg, Abstieg, Relegation – so ist der aktuelle Stand in den Fußball-Ligen

Wer steigt auf? Wie viele und welche Absteiger gibt es in den einzelnen Spielklassen? Wie sind die jeweiligen Modalitäten der Relegation? Wir liefern einen wöchentlich aktualisierten Überblick von der Bundesliga bis zur Kreisliga B.











Ein paar Wochen noch, dann ist die Fußballsaison 2024/2025 Geschichte. Einstweilen steigt in den meisten Ligen die Spannung: Aufstieg, Abstieg, Relegation – es ist die Phase der Entscheidungen. Und eine Phase, in der auch heuer wieder nicht wenige ins Grübeln kommen dürften. Wie viele Absteiger es eigentlich jeweils gibt? Wer schon gerettet ist und wer noch rechnen muss? Wie eben in der Zusatzschicht Relegation die Modalitäten sind?