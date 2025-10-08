Von der Bühne in den Busch: Zieht Hardy Krüger Jr. ins Dschungelcamp ein?

Hardy Krüger Jr. könnte bald zu den Promis von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" gehören. Laut eines Medienberichts ist der Schauspieler einer der Top-Kandidaten für die kommende Staffel des Dschungelcamps.

Hat sich RTL einen prominenten Schauspieler für sein nächstes Dschungelcamp gesichert? Wie die "Bild"-Zeitung aus Produktionskreisen erfahren haben will, gehört Hardy Krüger Jr. (57) angeblich zu den Top-Kandidaten der kommenden Ausgabe. Im Januar 2026 könnte er am Lagerfeuer seine Geschichte erzählen und sich den gefürchteten Dschungelprüfungen stellen.

Bisher kennt das Publikum Krüger Jr. vor allem aus Serien wie "Forsthaus Falkenau", "Gegen den Wind" und der Telenovela "Rote Rosen". "Er will zeigen, dass hinter dem Schauspieler ein Mensch steckt, der keine Angst hat, sich so zu geben, wie er ist", begründete ein Insider seine Reality-TV-Teilnahme demnach gegenüber dem Blatt.

Vertrauter Ort, neues Abenteuer

Australien ist für Hardy Krüger Jr. kein unbekanntes Terrain. Der Schauspieler kennt den Kontinent bereits von früheren Reisen und Dreharbeiten. In einem Interview mit der "Berliner Morgenpost" betonte er außerdem seine Liebe zu Herausforderungen, Abenteuern und der puren Natur. "Immer wenn es rau und wild wird, hänge ich mich gerne hinein. Ich bin ja teilweise in Afrika aufgewachsen. Besonders mag ich es, wenn ich es mit Wasser zu tun habe", erklärte Hardy Krüger Jr. hierzu. Diese Einstellung dürfte ihm im Dschungelcamp bei Insekten, Hitze, Hunger und Schlafmangel zugutekommen.

Privat ist Hardy Krüger Jr. seit 2018 mit seiner Frau Alice verheiratet. Ob der 57-Jährige tatsächlich ins nächste Dschungelcamp einzieht, ist offiziell allerdings noch nicht bestätigt. Der Sender RTL hält sich wie gewohnt bedeckt im Hinblick auf sein Dschungel-Personal. Als weitere Kandidaten für die beliebte Reality-TV-Show werden unter anderem der Skandal-Musiker Gil Ofarim (43) sowie das getrennte Reality-Paar Samira und Serkan Yavuz (32) inklusive dessen Affäre Eva Benetatou (33) gehandelt.