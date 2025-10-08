Von der Bühne in den Busch: Zieht Hardy Krüger Jr. ins Dschungelcamp ein?

Hardy Krüger Jr. könnte bald zu den Promis von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" gehören. Laut eines Medienberichts ist der Schauspieler einer der Top-Kandidaten für die kommende Staffel des Dschungelcamps.
Hat sich RTL einen prominenten Schauspieler für sein nächstes Dschungelcamp gesichert? Wie die "Bild"-Zeitung aus Produktionskreisen erfahren haben will, gehört Hardy Krüger Jr. (57) angeblich zu den Top-Kandidaten der kommenden Ausgabe. Im Januar 2026 könnte er am Lagerfeuer seine Geschichte erzählen und sich den gefürchteten Dschungelprüfungen stellen.