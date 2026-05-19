In der Doku "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja" gewähren Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne exklusive Einblicke in ihre Hochzeitsvorbereitungen. In der ersten Folge besuchen sie Ralfs Sohn David, der Trauzeuge werden soll - doch sein Rennkalender könnte die Pläne durchkreuzen.
Ralf Schumacher (50) und Étienne Bousquet-Cassagne (36) geben sich das Jawort und lassen ihre Fans hautnah an den Hochzeitsvorbereitungen teilhaben. Ab dem 21. Mai gibt es bei Sky und Wow jeden Donnerstag neue Episoden ihrer vierteiligen Doku "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja" zu sehen. Das große Finale mit den rauschenden Hochzeitsfeierlichkeiten wird am 6. Juni ausgestrahlt.