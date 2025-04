Von den Nazis beschlagnahmt: Charlie Hebdo-Zeichner widmet deutschem Gemälde Comic

1 Der französische Zeichner Luz, eigentlich Rénald Luzier, hat dem Gemälde "Zwei weibliche Halbakte" einen Comic-Roman gewidmet. Foto: Oliver Berg/dpa

Ein mehr als 100 Jahre altes Bild aus Deutschland und ein sehr aktueller Comic-Zeichner aus Frankreich - wie passt das zusammen? Antwort: Beide haben eine dramatische Geschichte überlebt.











Köln - Der französische Zeichner Luz hat ein expressionistisches Gemälde aus Deutschland zum Thema eines Comic-Romans gemacht. In "Zwei weibliche Halbakte" erzählt er die Geschichte des gleichnamigen Werks von Otto Mueller als Graphic Novel. Das um 1919 in Berlin entstandene Bild wurde 1937 von den Nazis in der Münchner Ausstellung "Entartete Kunst" gezeigt.