Von den Machern von Killing Eve: Jannis Niewöhner spielt Stasi-Offizier

Von den Machern von "Killing Eve" kommt eine neue Spionage-Thrillerserie: In der BBC/ZDF-Koproduktion "Honey" spielt Jannis Niewöhner einen Stasi-Offizier im Ost-Berlin der 1980er-Jahre. Die Dreharbeiten laufen bereits.
Der deutsche Schauspieler Jannis Niewöhner (33) hat eine prominente Rolle in einer hochkarätigen internationalen Serienproduktion ergattert. In "Honey", einem neuen Spionage-Thriller der BBC und des ZDF, verkörpert er den Stasi-Offizier Friedrich Bauman - den neuen Leiter der Spionageabwehr gegen britische Ziele in Ost-Berlin. Wie die BBC am 20. Februar mitteilte, laufen die Dreharbeiten zu der sechsteiligen Serie bereits.