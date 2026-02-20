Von den Machern von Killing Eve: Jannis Niewöhner spielt Stasi-Offizier

Von den Machern von "Killing Eve" kommt eine neue Spionage-Thrillerserie: In der BBC/ZDF-Koproduktion "Honey" spielt Jannis Niewöhner einen Stasi-Offizier im Ost-Berlin der 1980er-Jahre. Die Dreharbeiten laufen bereits.

Der deutsche Schauspieler Jannis Niewöhner (33) hat eine prominente Rolle in einer hochkarätigen internationalen Serienproduktion ergattert. In "Honey", einem neuen Spionage-Thriller der BBC und des ZDF, verkörpert er den Stasi-Offizier Friedrich Bauman - den neuen Leiter der Spionageabwehr gegen britische Ziele in Ost-Berlin. Wie die BBC am 20. Februar mitteilte, laufen die Dreharbeiten zu der sechsteiligen Serie bereits.

Hinter "Honey" steht mit Sid Gentle Films jene Produktionsfirma, die bereits für den Serien-Hit "Killing Eve" verantwortlich zeichnete. Die düster-komödiantische Mischung aus Kaltem-Krieg-Thriller und Liebesgeschichte spielt im Ost-Berlin des Jahres 1982 und dreht sich um die Verstrickungen dreier Menschen im Schatten der Mauer.

Ein gefährliches Dreieck

Im Zentrum der Handlung steht die 24-jährige Martha, eine verdeckte Agentin des britischen Geheimdienstes MI6. Umgeben von Feinden und ständig in Gefahr aufzufliegen, versucht sie, dem neuen Stasi-Chef Friedrich zu entgehen. Doch dann taucht auch noch der draufgängerische und unverschämt attraktive CIA-Agent Aaron Neeland auf, der sich unter dem Decknamen Kurt Fischer in der Stadt bewegt. Martha gerät zwischen die beiden Männer - und wird von einem gefährlichen Verlangen überrascht, das in diesem Dreiecks-Spiel des Kalten Krieges alles auf den Kopf stellt. Die Gefahr, enttarnt oder verhaftet zu werden, ist dabei noch das geringste Problem: Sich zu verlieben und verletzlich zu zeigen erscheint der Agentin weitaus bedrohlicher.

Neben Niewöhner führt die irische Schauspielerin Ann Skelly ("House of Guinness", "The Nevers") als Martha den Cast an. Den CIA-Agenten Kurt Fischer spielt der US-Amerikaner Nate Mann ("Masters of the Air", "Licorice Pizza"). Rory Kinnear ("Diplomatische Beziehungen", "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht") komplettiert als Graham Anderson das zentrale Ensemble.

Executive Producerin Sally Woodward Gentle von Sid Gentle Films zeigte sich laut BBC-Mitteilung begeistert: "Ann, Nate und Jannis sind wirklich außergewöhnlich. Wir sind überwältigt von ihrem Talent, ihrer Intelligenz und ihrer intuitiven Brillanz."

Verantwortet wird die Serie von Hauptautorin und Executive Producerin Emma Moran. Regie führen Toby MacDonald (Folgen 1 bis 3) und Michelle Savill (Folgen 4 bis 6). Wann genau die sechs jeweils 45-minütigen Episoden zu sehen sein werden, steht noch nicht fest. Wie "Deadline" erfahren haben will, soll es sich bei der Serie um ein "Killing Eve"-Prequel handeln und Martha Schmitt eine jüngere Carolyn Martens darstellen, die in der Original-Serie von Fiona Shaw verkörpert wurde.