Von Daniel Küblböck bis Nathalie Volk: Sie sind die jüngsten Dschungelcamper aller Zeiten

Am 24. Januar geht die 18. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei RTL (sowie bei RTL+) los. Mit 23 Jahren ist Alessia Herren die jüngste Dschungelcamperin in diesem Jahr - die jüngste Campbewohnerin aller Zeiten ist die TV-Bekanntheit damit aber nicht. Für diese drei Promis ging es im zarten Alter von 18 und 19 Jahren in den australischen Busch.

Er war gerade einmal volljährig

Daniel Küblböck (1985-2018) war 2004 Teil der ersten "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"-Staffel und gilt bis heute als jüngster Kandidat des Dschungelcamps. Während seines Abenteuers in Australien absolvierte der mittlerweile verstorbene Sänger fünf Dschungelprüfungen, wobei er 25 von insgesamt 37 möglichen Sternen erspielen konnte. Den Zuschauern und Zuschauerinnen gefiel Küblböcks Performance so gut, dass sie ihn im Finale mit dem dritten Platz belohnten.

Lisa Bund (36) reiste 2008 für die dritte Staffel im Alter von 19 Jahren nach Down Under. Lange blieb Bund jedoch nicht im Camp: Wegen einer Magenschleimhautentzündung verließ sie das Format am neunten Tag als erste Kandidatin. "Ich wäre so gern bei Euch geblieben und hätte das hier mit Euch durchgezogen. Ihr habt mir so viel Kraft gegeben", verabschiedete sich die "Deutschland sucht den Superstar"-Bekanntheit von ihren Camp-Bewohnern und -Bewohnerinnen.

Vier Jahre später ging es für Kim Gloss (32) - ebenfalls im Alter von 19 Jahren - ins Dschungelcamp. In Down Under lernte das ehemalige "DSDS"-Sternchen Rocco Stark (39) kennen. Zwischen Käfern und Kakerlaken entwickelte sich zwischen den beiden eine Dschungelromanze, aus der später sogar eine kurze Liebesbeziehung wurde. Die Zuschauer waren offensichtlich von der kleinen Liebesgeschichte begeistert: Stark schaffte es damals auf den dritten Platz, Gloss belegte den zweiten Platz hinter der Dschungelkönigin Brigitte Nielsen (61).

Der jüngste Dschungelkönig aller Zeiten

Auch Joey Heindle (31) wagte 2013 mit 19 Jahren das Dschungelabenteuer. Mit Sprüchen wie "Ich hab' gedacht, das wird in den Kölner Studios gedreht. Dabei sind wir im echten Dschungel!", "Keinen Bock, dass ich hier morgen tot aufwache!" oder "Ladies and Gentleman: Let's getty to Rambo!" unterhielt der Sänger sowohl seine Mitcamper als auch die Zuschauer und Zuschauerinnen. Dank seiner eher ungewöhnlichen Floskeln und seiner Souveränität bei den herausfordernden Prüfungen wählten ihn die Dschungelfans zum Gewinner des Formats. Damit gehört Heindle nicht nur zu den fünf jüngsten Dschungelcampern, sondern ist bis heute der jüngste König, der den Thron in Down Under bestiegen hatte.

Ebenso wie ihre Vorgänger und Vorgängerinnen nahm auch Nathalie Volk (27) im zarten Alter von 19 Jahren an dem Dschungelabenteuer teil. Nur neun Tage vor dem Start des Dschungelcamps feierte die "GNTM"-Bekanntheit 2016 ihre Geburtstag. Doch anders als bei dem Modelcontest wirkte Volk im australischen Busch sehr still und zurückhaltend. "Ich hatte mir fürs Dschungelcamp vorgenommen, niemanden zu verletzen und nicht zu lästern. Im Gegensatz zu anderen wollte ich keinen Streit provozieren und habe mich deswegen bewusst zurückgehalten", erklärte sie im Interview mit spot on news, nachdem sie als sechste von anfangs zwölf Teilnehmer und Teilnehmerinnen das Camp verlassen musste.