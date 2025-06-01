Jobwechsel: „Ich habe gemerkt, dass hier meine Chance liegt“ – Daimler-Mann wird Pizzabäcker

Das Glück liegt für John Gerzen direkt vor der Haustür in Remseck-Pattonville (Kreis Ludwigsburg). Der Daimler-Mitarbeiter hat eine Pizza-Backstube eröffnet.
Entspannt sitzt John Gerzen auf einem seiner beiden Thekenstühle. Noch ist es ruhig so gegen 13 Uhr. Der Pizza-Lieferdienst „Johnny‘s Pizza“ in der Pattonviller Ortsmitte öffnet erst dreieinhalb Stunden später. Zeit für ein Gespräch darüber, wie alles so gekommen ist. Und eine Gelegenheit für Gerzen, darüber zu reden, warum er sich derzeit so glücklich fühlt.