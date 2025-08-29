Eine Tasse Tee vor dem Kamin, eine kuschelige Decke und die Zeit mit den Liebsten verbringen. All das ist Hygge. Der dänische Lebensstil sorgt für möglichst viel Gemütlichkeit und Entspannung. Von den Bergen Österreichs bis hin zu den Cafés in Amsterdam: Das sind die hyggeligsten Reiseziele.
Die heißen Sommertage neigen sich langsam dem Ende zu, die Blätter an den Bäumen färben sich bald gülden. Der Herbst und der Winter sind die Jahreszeiten der Gemütlichkeit und des Wohlbefindens. In Dänemark gibt es dafür sogar ein eigenes Wort: Hygge.