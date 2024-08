Von Colleen Hoover bis Emily Henry: Nur noch ein einziges Mal: Auch diese BookTok-Hits werden verfilmt

Dank der sozialen Medien hat schon manch ein übersehenes Buch rasant an Popularität gewonnen. Stichwort: "BookTok". Es gibt einige Autoren, die aufgrund des Hashtags in aller Munde sind und deren Bücher es jetzt auch auf die große Leinwand schaffen.

Colleen Hoover (44), Emily Henry (33) und Holly Jackson (31). Jeder, der in Gruppen wie "Book-Tok" oder "Bookstagram" unterwegs ist, hat diese Namen schon gehört. Dank sozialer Medien wie TikTok oder Instagram erleben Bücher heutzutage einen erneuten Aufschwung und bestimmte Autoren sind vor allem dort in aller Munde. Ihre Bücher erlangen teilweise rasant an Popularität und schießen an die Spitze der Bestsellerlisten. So werden auch Verfilmungen ebendieser Bücher immer häufiger und es gibt eine ganze Reihe von Buch-Verfilmungen, die auf dem Weg zur großen Leinwand sind.

"Nur noch ein einziges Mal" von Colleen Hoover

Colleen Hoover gehört zu den Autorinnen, die bereits einige ihrer Bücher auf den Bestsellerlisten platzieren konnte. So auch ihr Buch "It Ends With Us" ("Nur noch ein einziges Mal"), das bereits 2016 veröffentlicht wurde und zu ihren größten Erfolgen zählt. Laut "New York Times" befindet sich das Buch mittlerweile seit 130 Wochen auf der Bestsellerliste und demnach ist es kein Wunder, dass der Erfolgsroman nun auch auf die große Leinwand kommen wird.

Lesen Sie auch

Die Geschichte handelt von Lily Bloom, die in dem Versuch, ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen, nach Boston zieht und sich dort ein neues Leben aufbaut. Schnell verliebt sie sich in den Neurochirurgen Ryle und die beiden führen eine leidenschaftliche Beziehung. Als Ryle jedoch Seiten zeigt, die Lily an ihre traumatische Kindheit erinnern und Atlas Corrigan - Lilys erste große Liebe - plötzlich wieder auftaucht, stellt sich ihr ganzes Leben auf den Kopf.

Ab dem 15. August wird der Film in den deutschen Kinos zu sehen sein. Einen ersten Eindruck konnten Fans bereits mit einem emotionalen Trailer zu den Klängen von Taylor Swifts (34) Lied "My Tears Ricochet" erhalten. Die Hauptrollen werden von "Gossip Girl"-Star Blake Lively (36) und "Jane the Virgin"-Schauspieler Justin Baldoni (40) gespielt.

"A Good Girl's Guide to Murder" von Holly Jackson

Holly Jackson (31) hat mit ihrem Buch "A Good Girl's Guide to Murder" einen Bestseller geschaffen und auch die beiden Fortsetzungen "Good Girl, Bad Blood" und "As Good as Dead" waren große Erfolge für die Autorin. Fans können sich nun über eine Serie zum ersten Buch der Krimi-Reihe freuen.

Im Fokus des spannenden Krimi-Romans steht Musterschülerin und Hobbyermittlerin Pippa Fitz und der Mord der siebzehnjährigen Andie Bell. Dieser liegt schon fünf Jahre zurück und der Fall ist eigentlich längst abgeschlossen, denn Andies damaliger Freund Sal hat damals den Mord an ihr gestanden. Doch die Leiche wurde nie gefunden und weitere Geheimnisse umhüllen den Fall. Diesen möchte Pip auf den Grund gehen und damit Sals Unschuld beweisen.

Die von der BBC in Auftrag gegebene Serie ist bereits in Großbritannien und Irland auf BBC Three und BBC iPlayer zu sehen. In den USA ist die Serie ab dem 1. August auf Netflix abrufbar, doch Fans in Deutschland müssen sich noch bis zum 30. August gedulden, denn erst dann erscheinen die sechs Folgen auf ZDFneo. Hinter der Rolle von Pip steckt Schauspielerin Emma Myers (22), die ihren Durchbruch mit der Netflix-Serie "Wednesday" geschafft hat.

Emily Henry und ihre fünf Erfolgs-Romane

Die Liebesromanautorin Emily Henry kann schon seit Jahren zahlreiche Fans mit ihren Büchern begeistern und ihre Romane verkaufen sich millionenfach. Ihre Geschichten erzählen von der großen Liebe zwischen komplexen Charakteren und beinhalten zahlreiche nachvollziehbare Momente.

Der erste ihrer fünf Romane ist "Beach Read" ("Verliebt in deine schönsten Seiten"), der 2020 publiziert wurde und es prompt auf die Bestsellerliste schaffte. Im April 2023 wurde bekannt, dass das Buch nun einen passenden Film erhalten soll. Die Filmproduktionsgesellschaft 20th Century Studios hat das Projekt übernommen und Autorin Yulin Kuang (34) wird die Regie führen. Zu der Ankündigung schrieb Henry selbst auf Instagram: "Wer ist bereit zu weinen?" Zudem verriet sie in einem Interview mit "Variety" im März 2024, dass es bereits einen "fantastischen" ersten Entwurf gibt. Weitere Details zum Film sind noch nicht bekannt.

Auch der zweite Roman der Bestseller-Autorin wird seinen Platz auf der großen Leinwand finden. "People we meet on vacation" ("Kein Sommer ohne dich") kam 2021 an die Öffentlichkeit und wurde ebenfalls zu einem großen Erfolg. Die Ankündigung für die Verfilmung kam sogar noch vor der "Beach Read"-Ankündigung im Oktober 2022. Wie das Branchenportal "Deadline" berichtete, wird 3000 Pictures den Film übernehmen und Filmemacher Brett Haley wird Regie führen. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Yulin Kuang, weitere Details zur Verfilmung sind auch hier nicht bekannt.

Eine weitere Liebesgeschichte der erfolgreichen Autorin ist "Book Lovers". Der Roman erschien im Jahr 2022 und Henry konnte auch hiermit Rekorde brechen. Im März 2023 gab die Filmproduktion Tango ihre Absicht bekannt, das Buch zu adaptieren. Die Autorin von "Girls" und "Modern Love" Sarah Hayward soll das Drehbuch schreiben. Henry schreibt zu der Adaption auf Instagram: "Dieser Film wird lustig, gemütlich, bewegend und chaotisch sein. Ich kann es kaum erwarten."

Mit "Happy Place" veröffentlichte Henry im Sommer 2023 einen weiteren Bestseller-Roman, der zum internationalen Erfolg wurde. Am 26. Juni 2024 konnte die Autorin ihren Fans eine freudige Nachricht verkünden: "Happy Place" wird ihr erstes Buch sein, das nicht als Film, sondern als Serie erscheinen wird. Der Roman wird von Jennifer Lopez' (55) Nuyorican Productions bei Netflix adaptiert werden.

Auch das letzte Buch im Bunde bekommt seinen eigenen Moment mit einer Film-Adaption. "Funny Story" erschien im April 2024 und erhielt ebenfalls nach kurzer Zeit den Bestseller Status. Wie Henry bereits im Juli 2024 ankündigte, wird "Funny Story" von Lyrical Media und Ryder Picture Company produziert werden. Wer das Drehbuch schreiben wird, ist noch unklar, genau wie weitere Informationen zu der Adaption.

"Fourth Wing" von Rebecca Yarros

Im Sommer 2023 konnte die Autorin Rebecca Yarros (43) ihren endgültigen Durchbruch feiern, denn ihr Fantasy-Roman "Fourth Wing - Flammengeküsst" wurde zu einem enormen Verkaufserfolg und zu einem regelrechten TikTok-Hype. Gemeinsam mit Fantasy-Autorin Sarah J. Maas (38) gehört Yarros nun zu den beliebtesten Schriftstellerinnen des Fantasy-Genres. "Fourth Wing" erhielt unter anderem den "Goodreads Choice Award for Romantasy 2023". Ein paar Monate später erschien der zweite Teil der Buch-Serie "Iron Flame", der ebenfalls zum großen Buch-Hit wurde. Es sollen noch drei weitere Bücher in dieser Reihe erscheinen.

Der erste Teil der Reihe handelt von Violet Sorrengail, die anders als gedacht nicht die Ausbildung zur Schriftgelehrten beginnen wird, sondern sich den Drachenreitern anschließt. Die Ausbildung auf dem Basgiath War Collge ist skrupellos und gefährlich und Violet besitzt nicht die körperlichen Voraussetzungen einer Drachenreiterin. Zudem ist ihr Name berühmt und ihr Tod wäre eine Genugtuung für viele.

Im Oktober 2023 gab das US-amerikanische Filmbranchemagazin "Deadline" bekannt, dass "Fourth Wing" eine Serienadaption auf der Streaming-Plattform Amazon Prime Video erhalten wird. Produziert wird die Serie von Michael B. Jordans (37) Produktionsfirma Outlier Society. Yarros selbst wird als Produzentin der Serie fungieren. Laut "Deadline" wird Drehbuchautorin Moira Walley-Beckett das Projekt leiten. Die Bestseller-Autorin schreibt auf Instagram: "Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie aufgeregt ich bin und wie dankbar ich bin, mit so tollen Menschen zusammenzuarbeiten!"