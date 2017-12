Von Chester Bennington bis Roger Moore Diese Stars starben 2017

Von (lui/spot) 20. Dezember 2017 - 14:40 Uhr

Trauriger Rückblick: Wir erinnern uns an die Stars und Persönlichkeiten, von denen wir uns in diesem Jahr verabschieden mussten.





Auch 2017 mussten wir wieder von vielen liebgewonnenen Stars Abschied nehmen: Ob Linkin-Park-Sänger Chester Bennington, Bond-Darsteller Roger Moore oder Schauspielerin Christine Kaufmann - diese Abschiede haben uns bewegt.

Von Christine Kaufmann bis Karin Dor

"Christine war eine einzigartige und wundervolle Frau, ein äußerst warmherziger Mensch mit einer alterslosen Lebenslust - ihre unzähligen Lebensweisheiten, ihre poetische Art und ihre grenzenlose Toleranz und Liebe für Menschen machen sie unvergessen", hieß es in einem emotionalen Statement zum Tod der deutschen Schauspielerin Christine Kaufmann. Die Schauspielerin starb völlig überraschend am 28. März im Alter von 72 Jahren an den Folgen ihrer Leukämie-Erkrankung. Selbst vor ihren Kindern verheimlichte sie den Krebs. Sie hinterlässt zwei Töchter.

Schauspielerin Karin Dor starb am 6. November an den Spätfolgen eines schweren Sturzes in einem Pflegeheim im Alter von 79 Jahren. An der Seite von Sean Connery (87) wurde das einzige deutsche Bond-Girl in "Man lebt nur zweimal" berühmt. Auf den beruflichen Erfolg folgte ein privates Tief. Ihre Scheidung von Harald Reinl (1908-1986), sowie eine Krebserkrankung warfen sie zurück. Dennoch brillierte Dor auf Theaterbühnen, in TV-Serien und Filmen.

Auch von diesen deutschen Stars mussten wir Abschied nehmen: Renate Schroeter verlor am 3. April mit 77 Jahren ihren Kampf gegen den Krebs. Ebenso wie Andreas Schmidt am 28. September im Alter von 53 Jahren. Leinwand-Legende Margot Hielscher verstarb am 20. August mit 97 Jahren in München. Hans-Michael Rehberg war auf der Bühne, sowie vor und hinter der Kamera eine Institution. Im Alter von 79 Jahren ist er am 7. November gestorben.

Von Roger Moore bis Jerry Lewis

Die Bond-Filme mit Sir Roger Moore gehörten stets zu den weltweit kommerziell erfolgreichsten Produktionen des Jahres. Die Agenten-Rolle wurde der britische Schauspieler nie richtig los. Neben seiner Schauspielerei steckte Moore auch viel Kraft und Energie in seine Arbeit für die Kinderhilfsorganisation UNICEF, sodass er auch noch in seinem 90. Lebensjahr vielbeschäftigt war. In einem offiziellen Statement auf Twitter machten seine Kinder Deborah (54), Geoffrey (51) und Christian (*1973) am 23. Mai öffentlich, dass ihr Vater nach einem "kurzen, aber tapferen Kampf gegen den Krebs" verstorben sei.

Mit seinem Tod wurde die Welt etwas weniger albern. Jerry Lewis ist am 20. August mit 91 Jahren friedlich in seinem Zuhause in Las Vegas eingeschlafen. Er galt als eine Comedy-Legende! Schon mit 13 Jahren trat Lewis zu Musik von Schallplatten auf, deren Gesang er stumm nachahmte. Später alberte der wohl größte Tollpatsch der Welt in über 70 Filmen und Serien herum. Der Entertainer war so gefragt, dass ihm gleich zwei Sterne auf dem "Walk of Fame" in Hollywood gewidmet wurden.

Fernseh-Ikone Mary Tyler Moore erlag am 25. Januar im Alter von 80 Jahren einer Lungenentzündung. Einen Tag vor der Oscar-Verleihung, am 25. Februar, überlebte der 61-jährige Bill Paxton eine Herzoperation nicht. Der legendäre Kameramann Michael Ballhaus schloss am 12. April mit 81 Jahren in Berlin für immer die Augen. Am 16. Juni ist John G. Avildsen im Alter von 81 Jahren verstorben: Mit "Rocky", einem der größten Box-Filme aller Zeiten, gewann er 1977 den Oscar für die beste Regie. Der amerikanisch-tschechische Schauspieler Jan Tríska stürzte mit 80 Jahren von der Karlsbrücke in Prag und erlag am 25. September seinen Verletzungen.

Von Gunter Gabriel bis Andrea Jürgens

Auch die deutsche Musikbranche musste 2017 einen ihrer ganz Großen verabschieden. Gunter Gabriel galt als "der deutsche Johnny Cash" und überlebte Alkoholabstürze, Herzinfarkte und Schlaganfälle. Am 22. Juni starb er an den Folgen eines Unfalls. Am 10. Juni, einen Tag vor seinem 75. Geburtstag, ist der Countrysänger auf einer Steintreppe gestürzt. Ein dreifacher Bruch des ersten Halswirbels wurde in einem Krankenhaus in Hannover drei Mal operiert. Davon erholte er sich nicht mehr.

Sie war einer der ersten großen Kinderstars und hatte in ihrer 40-jährigen Karriere großen Erfolg: Andrea Jürgens erlag mit nur 50 Jahren einem beidseitigen Nierenversagen. Die Schlagersängerin ist überraschend zusammengebrochen und anschließend im Krankenhaus ins Koma gefallen. Dort wurde sie bis zum am 20. Juli nur noch künstlich am Leben erhalten. Jürgens erhielt zu Lebzeiten Goldene-, Silberne- und Platin-Schallplatten und sogar eine Goldene Stimmgabel.

Und noch weitere ganz große Künstler gingen 2017: Seine Gute-Laune-Hits wie "Du kannst nicht immer 17 sein" waren und werden immer eine Ohrwurm-Garantie sein! Schlagersänger Chris Roberts erlag am 2. Juli einer schweren Krebserkrankung. Er wurde 73 Jahre alt. Mit ihrer Musik bleibt uns Jazz-, Blues- und Rock-Sängerin Joy Fleming ewig in Erinnerung. Die Vollblut-Musikerin schied am 27. September im Alter von 72 Jahren unerwartet aus dem Leben.

Von Chester Bennington bis Malcolm Young

Sein Tod war ein Schock! Mit öffentlichen Trauerbekundungen und Konzerten zollten Stars wie Elton John (70) und Coldplay Chester Bennington seinen Tribut. Der Sänger von Linkin Park nahm sich im Alter von 41 Jahren am 20. Juli in seiner Villa das Leben. Der Grund: Finstere Kindheitserinnerungen, Drogen und Alkohol bündelten sich seit Jahren in schweren Depressionen. Der große Erfolg, die vielen Fans und seine sechs Kinder reichten nicht aus, um seinen Lebensmut zu erhalten. Nur wenige Wochen nach dem Selbstmord seines engen Freundes Chris Cornell (1964-2017) sah auch er keinen Ausweg mehr.

Er galt als einer der besten Rhythmusgitarristen der Welt und hat Dutzende von berühmten Rockern mit seinem Stil beeinflusst. Der AC/DC-Mitbegründer Malcolm Young starb am 18. November mit 64 Jahren. Der gebürtige Schotte litt bereits seit mehreren Jahren an einer Demenzkrankheit und verließ daher 2014 die Band. Sein Tod löste bei seinen Kollegen und in der ganzen Musikwelt tiefe Trauer aus. "Als Gitarrist, Songwriter und Visionär war er ein Perfektionist und ein einzigartiger Mann", schrieb AC/DC in einem ehrwürdigen Post auf Facebook.

Nicht die einzigen schweren Schläge für das Musikbusiness. Fans und Stars trauerten dieses Jahr auch um die Jazz- und R'n'B-Ikone Al Jarreau. Der siebenfache Grammy-Gewinner starb am 12. Februar im Alter von 76 Jahren. Außerdem verabschiedeten sich Chuck Berry, einer der Urväter des Rock'n'Roll, am 18. März mit 90 Jahren und Country-Legende Glen Campbell am 8. August mit 81 Jahren für immer. Der US-Musiker Tom Petty starb am 2. Oktober 66-jährig nach einem Herzinfarkt in einem Krankenhaus in Los Angeles. Aus dem Rap-Genre schieden viel zu früh der 42-jährige Prodigy am 20. Juni und der 21-jährige Lil Peep am 15. November aus dem Leben.

Von Helmut Kohl bis Heiner Geißler

Abseits des roten Teppichs, aber nicht weniger entfernt vom Rampenlicht, ist eine Institution der deutschen Politik dieses Jahr gestorben: Helmut Kohl. 16 Jahre regierte er die Bundesrepublik und schrieb damit Geschichte. Er gilt als "Vater der Einheit", beherzt trieb er die Wiedervereinigung der Nation voran. Am 16. Juni starb er im Alter von 87 Jahren in seinem Haus in Oggersheim.

Heiner Geißler starb am 12. September im Alter von 87 Jahren an Herzinsuffizienz. Der Politiker ging nach einer schweren Krankheit im Kreis seiner Familie im pfälzischen Gleisweiler für immer. Von 1977 bis 1989 war er Generalsekretär der CDU und zudem mehrere Jahre Bundesfamilienminister. Nach seiner Polit-Karriere fungierte er regelmäßig als Schlichter in Tarifkonflikten und war in Talk-Shows ein gern gesehener Gast. Geißler hinterlässt drei Söhne.

Anfang des Jahres, am 10. Januar, ist der deutsche Jurist, Politiker und ehemaliger Bundespräsident Roman Herzog mit 82 Jahren in Bad Mergentheim gestorben. Am 12. März schloss Horst Ehmke im Alter von 90 Jahren für immer die Augen. In seiner Zeit als Chef der Regierungszentrale war er eine wichtige Stütze für Kanzler Willy Brandt (1913-1992). Hamburgs frisch gewählter Bezirksamtsleiter Thomas Völsch starb am 28. November im Alter von 59 Jahren an seiner Krebserkrankung. Der SPD-Politiker war unter anderem für vier Jahre Mitglied in der Hamburgischen Bürgerschaft.

Von Hugh Hefner bis Otto Kern

Der "Playboy" ist sein Lebenswerk. Hugh Hefner machte das Blatt zum berühmtesten Männermagazin der Welt, das Häschen-Logo zum beliebten Deko-Element und den Bademantel salonfähig. Hefner hatte einmal gesagt, er wolle an der Seite von Marilyn Monroe (1926-1962) begraben werden. Die Schauspielerin zierte 1953 die Titelseite des ersten "Playboy" und galt als das Sexsymbol überhaupt. Nach seinem Tod am 27. September im Alter von 91 Jahren wurde "Hef" dieser Wunsch erfüllt.

Eine unerwartete Schreckensmeldung aus der deutschen High Society kam am 11. Dezember: Star-Designer Otto Kern starb völlig überraschend mit 67 Jahren. Die Todesumstände sind bisher ungeklärt. "Wir sind am Boden zerstört", meldete Kerns zweite Ehefrau und spätere "Promi Big Brother"-Teilnehmerin Sarah (49) kurz nach dem Tod des 67-Jährigen. Kern war ab den 1970er-Jahren mit enorm erfolgreichen Blusen- und Hemdenkollektionen bekannt geworden, was ihm den Spitznamen "Hemdenkönig" einbrachte.

Noch vor dem König ging auch eine Königin: Am 26. Mai starb die "Queen of Cashmere", Laura Biagiotti, aufgrund eines Herzleidens. Die italienische Modedesignerin wurde 73 Jahre alt. Anita Pallenberg kannte sich neben Mode auch mit Schauspielerei und Musik aus. Bekannt wurde die Schönheit in den 60er Jahren als Muse der Rolling Stones und Freundin von Keith Richards (73). Pallenberg verabschiedete sich am 13. Juni im Alter von 75 Jahren für immer.