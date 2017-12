Von Beyoncé bis Sofia von Schweden Diese Stars freuten sich 2017 über Familienzuwachs

Von (kms/spot) 12. Dezember 2017

Auch dieses Jahr überraschten die Promis wieder mit einigen spektakulären Baby-News. Da wären zum Beispiel Beyoncé und Jay-Z, die gleich doppeltes Glück hatten, oder Janet Jackson, die mit ihrem späten Mutterglück auf Wolke sieben schwebte...





2017 war allerhand los in Sachen Promi-Nachwuchs. Kugelrund und superhappy präsentierten sich die Stars im Babyglück und ließen es sich natürlich nicht nehmen, ihre Fans und Follower auf der ganzen Welt an ihrem Familienglück teilhaben zu lassen. Ob eher still und heimlich wie Schauspielerin Julia Stiles (36) oder knallig und bunt wie Beyoncé (36) - eines haben diese Stars gemeinsam: Sie haben uns mit ihrem Nachwuchs begeistert!

Sie lebt offenbar nach dem Motto "Besser spät, als nie". Mit 50 Jahren brachte Sängerin Janet Jackson ("All for you") ihr erstes Kind, Sohn Eissa, am 3. Januar zur Welt und schwebte auf Wolke sieben: "Ich danke Gott für ihn. Er ist so gesund, so schön, so süß, so liebevoll, so ein glückliches Baby", schwärmte sie über den kleinen Jungen. Allerdings trennte sie sich kurz nach der Geburt im Frühjahr nach fast fünf Jahren Ehe von Wissam Al Mana (42). Der angebliche Grund: Al Mana soll ein Kontrollfreak sein, so "Mail Online".

Caroline Beil und Philipp Sattler

Große Freude bei Moderatorin Caroline Beil (51) und ihrem Lebensgefährten Philipp Sattler (34): Ihr erstes gemeinsames Kind - ein Mädchen - kam am 26. Juni auf die Welt. Ähnlich wie bei Janet Jackson scheint sich die damals 50-Jährige in ihrer späten Mutterrolle pudelwohl zu fühlen: "Klar bin ich 70, wenn das Kind 20 ist. So what? Elternliebe hat nichts mit dem Alter zu tun", erklärte sie damals gegenüber "Bunte". Anders als für Janet Jackson, ist es für die Moderatorin aber nicht das erste Kind. Aus ihrer Beziehung mit Schauspieler Pete Dwojak (35) stammt ihr Sohn David Maria, der 2009 auf die Welt kam und sich sicher über seine kleine Schwester Ava Florentina Caroline Maria Philippa freut.

Beyoncé und Jay-Z

Für eine doppelte Überraschung sorgte R&B-Star Beyoncé (36, "Halo") im Februar, als sie ihre Zwillingsschwangerschaft mit einem Instagram-Post verkündete. Der Post wurde zum Instagram-Bild mit den meisten Likes: Damals waren es mehr als elf Millionen. Dieser Rekord wäre einige Monate später fast von den Zwillingen selbst geknackt worden: Kaum das Rumi und Sir Carter das Licht der Welt erblickt hatten, postete die stolze Mama ein Bild der beiden, auf dem sie selbst vor einer Blumenwand posiert. Die Zwillinge hält sie vor ihrer Brust in den Armen. Die Inszenierung konnte sich sehen lassen, was sich auch zehn Millionen Follower dachten und einen Like vergaben.

Amal und George Clooney

Amal Clooney (39) hat es geschafft, den ewigen Junggesellen George Clooney (56, "Ocean's Eleven") unter die Haube zu bringen. Als wäre das nicht genug, setzte die Anwältin für Menschenrechte noch eins drauf und bekam mit ihm zwei Kinder. Im Juni kamen die Zwillinge Alexander und Ella auf die Welt. Der Hollywood-Star verriet im Interview mit "ET Online" über seine Kids, dass Töchterchen Ella sehr elegant sei und quasi nur aus Augen bestehe. Er bescheinigte ihr zudem, dass sie "Gott sei Dank wie Amal" aussehe. Bei Sohnemann Alexander klang das ganz anders: "Er ist jetzt schon ein Rabauke [...] Er ist ein Elch. Er sitzt buchstäblich nur da und frisst".

Rosie Huntington-Whiteley und Jason Statham

Auch Action-Star Jason Statham (50, "The Transporter") und Model Rosie Huntington-Whiteley (30) sind seit 2017 Eltern: Der kleine Jack Oscar brachte bei seiner Geburt im Juni fast stolze vier Kilo auf die Waage. "Unser kleiner Mann ist da!", mit diesen Worten und einem süßen kleinen Schnappschuss verkündete das Paar schließlich die Geburt. Liiert sind die beiden seit 2011. Anfang 2016 bestätigten das Model und der Schauspieler, dass sie sich nach einer rund fünfjährigen Beziehung verlobt haben. Läuten nach dem Babyglück vielleicht 2018 die Hochzeitsglocken im Hause Statham/Huntington-Whiteley?

Bar Refaeli und Adi Ezra

Bar Refaeli (32) und ihr Mann, der Geschäftsmann Adi Ezra (42), lieferten eine ungewöhnliche Baby-News im März: Nur sieben Monate nach der Geburt ihrer ersten Tochter war das Model schon wieder schwanger. Am 20. Oktober kam die kleine Elle auf die Welt. Sie und ihre ältere Schwester Liv sind gerade einmal 14 Monate auseinander. Kurze Zeit nach der Geburt verkündete Bar Refaeli: "Wir sind alle glücklich, gesund und freuen uns darauf, dieses neue Kapitel in unserem Leben aufzuschlagen." Bar Refaeli und Adi Ezra heirateten im September 2015 in Israel.

Serena Williams und Alexis Ohanian

Tennis-Queen Serena Williams (36) ist im September zum ersten Mal Mama geworden. Die kleine Alexis Olympia Ohanian Jr. hat sogar schon ihren eigenen Instagram-Account! 165.000 Fans folgen ihr. Mitte November heiratete Williams schließlich den stolzen Papa, ihren Verlobten und Reddit-Mitbegründer Alexis Ohanian (34). Natürlich durfte das niedliche Töchterchen dabei nicht fehlen. Auf den offiziellen Fotos der Traumhochzeit stiehlt die Kleine ihren Eltern glatt die Show.

Carl Philip und Sofia von Schweden

Aber nicht nur in Hollywood und der Sport-Welt gab es spannende Baby-News. Im März kam die Nachricht aus Schweden: Das Königshaus bekommt Zuwachs! Prinz Carl Philip (38), Prinzessin Sofia (33) und der kleine Prinz Alexander (1) bekamen am 31. August ein Familienmitglied dazu. Im Krankenhaus der Gemeinde Danderyd brachte Sofia um 11:24 Uhr ein gesundes Kind zur Welt. Wie im schwedischen Königshaus üblich, wurde der Name des royalen Nachwuchses von König Carl Gustaf (71), dem stolzen Opa, selbst verkündet: Sein Enkel heißt Gabriel Carl Walther!

Alessandra Meyer-Wölden

Einen echten Baby-Kracher lieferte Alessandra Meyer-Wölden (34) auch aus medizinischer Sicht, als sie Ende März zum zweiten Mal Zwillinge zur Welt brachte. Auf Instagram hatte das deutsche Model mit einem putzigen Foto die Katze aus dem Sack gelassen und verraten, dass sie Mutter von zwei gesunden Jungs geworden ist. "Doppelt gesegnet. Doppelte Liebe. Zwei Wunder", ist auf der geposteten Zeichnung zu lesen, die zwei blaue Strampelanzüge an einer Wäscheleine zeigt. Ihren Partner hält die 34-Jährige strikt aus der Öffentlichkeit heraus. Ihre ersten drei Kinder - eine Tochter und ebenfalls Zwillingsjungs - hat sie gemeinsam mit dem Comedian Oliver Pocher (39).

Felix Neureuther und Miriam Gössner

Das Wintersportler-Paar Felix Neureuther (33) und Miriam Gössner (27) erwartete ebenfalls Nachwuchs, wie im April bekannt wurde. Im Oktober war ihre Tochter dann endlich da: "Willkommen auf der Welt, kleine Matilda! Wir sind voller Liebe", begrüßten die stolzen Eltern ihren kleinen Sonnenschein mit einem Instagram-Post.

Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez

Fußballstar Cristiano Ronaldo (32) und seine Freundin Georgina Rodríguez (22) sind ebenfalls Eltern geworden. Mit den Worten "Alana Martina ist gerade geboren! Sowohl Geo als auch Alana sind großartig! Wir sind alle sehr glücklich!", kommentierte der 32-Jährige das erste Foto des Familienzuwachses. Bereits im Juni war Ronaldo Vater von Zwillingen geworden, die von einer Leihmutter ausgetragen worden waren. Sie heißen Eva Maria Dos Santos und Mateo Ronaldo. Sein Erstgeborener ist der inzwischen siebenjährige Cristiano Ronaldo Jr.

Bradley Cooper und Irina Shayk

Model Irina Shayk (31) und Hollywoodstar Bradley Cooper (42, "Silver Linings") machen um ihren Nachwuchs ein großes Geheimnis. Ende März oder Anfang April dürfte Tochter Lea auf die Welt gekommen sein. Die Kleine kann sich vielleicht sogar auf ein Geschwisterchen freuen. Denn der US-Schauspieler und das russische Model, die seit Frühjahr 2015 ein Paar sind, haben die Familienplanung angeblich noch nicht abgeschlossen: "Bradley und Irina lieben einander so sehr und das wird nicht das einzige Kind bleiben - es soll noch ein paar mehr geben", plauderte ein Insider laut "E! News" aus.

Heimlich, still und leise

Schauspielerin Julia Stiles (36, "10 Dinge, die ich an dir hasse") und ihr Mann, Kameraassistent Preston J. Cook, sind still und leise im Oktober Eltern geworden. Ihr kleiner Sohn heißt Strummer Newcomb Cook. Damit reiht er sich in die Riege der außergewöhnlichen Promi-Baby-Namen ein. Ebenso heimlich, still und leise bekamen Oscar-Gewinnerin Natalie Portman (36, "Black Swan") und Benjamin Millepied (40) wieder Nachwuchs: Tochter Amalia erblickte kurz vor der Oscar-Verleihung das Licht der Welt, weswegen die frisch gebackene Zweifach-Mama das Event trotz Nominierung sausen ließ.