Von Berlin über Barcelona nach Montreal: Flirts, Partys und Abenteuer: Die besten Städte für Singles

In Barcelona findet die Partnerwahl im Supermarkt statt und auf den Straßen Prags feiern die Menschen bis in die Nacht. Die besten Städte für Singles bieten reichlich Abenteuer, Partys sowie großartige Möglichkeiten, um Dates und noch mehr zu finden.

Die Reiseplanung fällt für Singles deutlich leichter aus als für Pärchen oder Familien. Anstatt sich auf einen Kompromiss einzulassen, darf im Urlaub allein das gemacht werden, worauf die Reisenden Lust haben. Das perfekte Reiseziel für diejenigen, die nicht vergeben sind, erfüllt mehrere Kriterien. Diese reichen von einfach zu findenden Dates und einem ausschweifenden Nachtleben bis hin zu Möglichkeiten, Abenteuer unterschiedlichster Art zu erleben. Das sind die besten Städte für Singles.

Manchester

Manchester soll eine der Single-Hauptstädte Englands sein. Fast 55 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner war einer Erhebung von "Channel 4" zufolge im Jahr 2014 alleinstehend. Wer während eines Englandtrips die große Liebe oder einen Urlaubs-Flirt finden möchte, sollte in der Stadt also die ideale Gelegenheit dazu haben. Guter Anlaufpunkt? Alleine in Manchester und der umliegenden Region soll es mehr als 2.000 Pubs geben. Beste Chancen also, um neue Bekanntschaften bei einem Pint zu schließen.

Prag ist bei Nacht eine andere Stadt als am Tag. Tagsüber bietet sich ein Spaziergang durch die historische Altstadt von Tschechiens Hauptstadt an, um mehr über deren Geschichte zu erfahren. Nachts zeigt sich, warum Leute aus ganz Europa nach Prag zum Feiern reisen. Wer auf der Suche nach Partys ist, hat in Prag die Qual der Wahl mit mehreren Hundert Clubs und Bars. Die verhältnismäßig günstigen Preise für Drinks machen die Stadt noch beliebter bei Partygängern.

Reisende Singles finden in Barcelona alles, was ihr Herz begehrt. Viel Sonne, gutes Essen an jeder Ecke und ein Nachtleben, in dem es das Wort "langweilig" nicht gibt. Doch der angesagteste Ort für Singles in Spanien ist der Supermarkt. Im letzten Jahr begann ein Trend, bei dem Singles in Filialen der Supermarktkette Mercadona mithilfe einer Ananas eine Partnerin oder einen Partner finden möchten. Wer eine langfristige Beziehung will, setzte neben der Ananas auf Linsen. Ein Salatkopf im Einkaufswagen soll bedeuten, dass es nur ein kurzfristiges Abenteuer werden soll.

Reykjavik

Wanderungen zu einem Vulkan oder an einem Gletscher entlang klingen nicht nach dem idealen Familienausflug mit Kindern. Singles und Solo-Traveler haben aber die Möglichkeit, alle Seiten von Islands Natur zu erleben. Geführte Touren bieten eine tolle Chance, neue Leute kennenzulernen. In den Hostels oder Bars in Reykjavik ist es einfach, neue Bekanntschaften zu schließen, weil viele Touristen dort anzutreffen sind, die noch mehr zu erzählen haben.

Berlin heißt alle willkommen, die an Kunst und Kultur interessiert sind. Aber das Highlight der Hauptstadt dürfte für viele doch eher das Nachtleben sein, denn die Berliner Clubkultur ist weltweit bekannt. Hunderte Bars und Clubs sowie Veranstaltungen laden zum Feiern ein. Die Partys gehen oft bis in die frühen Morgenstunden und danach geht es nicht unbedingt alleine ins Bett.

Atlanta

Atlanta ist die beste Stadt für Singles in den USA, wie eine Erhebung der Finanz-App "WalletHub" im Dezember ergeben hat. Mehr als 69 Prozent der Bevölkerung sollen hier alleinstehend sein. Hervorgehoben werden besonders die Vielzahl an Restaurants, Clubs und Shoppingcentern in der Stadt. Atlanta lädt Reisende also ein, ihr Glück im Dating-Pool zu versuchen.

Florenz

Florenz ist weltweit für seine Kunst bekannt. Es nimmt viel Zeit in Anspruch, um alle Museen und Kunstausstellungen in der "Wiege der Renaissance" zu sehen. Für Single-Reisende empfiehlt es sich, die Stadt nach eigenem Tempo zu erkunden und deren Köstlichkeiten in den Restaurants zu probieren. Wer an Kunst und Kultur interessiert ist, könnte hier besonders gute Chancen auf eine geeignete neue Partnerin oder einen passenden neuen Partner haben.

Montreal

Montreal bietet eine gute Mischung für Singles auf Reisen an, die Stadt ist aber insbesondere ein Paradies für Foodies. Sie lockt Feinschmecker mit Restaurants mit nordamerikanischen und europäischen Einflüssen an. Montreal gilt als sehr sicher, was Solo-Travelern eine ihrer großen Sorgen nehmen könnte. Aufgrund der Nähe zur Natur muss auch die Wanderlust der Reisenden nicht auf der Strecke bleiben.