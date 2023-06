1 Maeckes kann auch gemütlich: Im Wizemann tritt er nur – hier bei einem Konzert im Spätsommer – mit Gitarre und Laptop auf. Foto: Simon Granville

Hinter dem Musiker steckt ein ganz normaler Junge namens Markus Winter, mit Wurzeln in Kornwestheim. Wie fühlt es sich für ihn heute an, seine alte Heimatstadt zu besuchen?









Kornwestheim/Stuttgart - Drei Fans stehen mit dem Rücken zur Bühne, recken ihr Handys in die Luft und versuchen, sich selbst und Maeckes auf einen Bildschirm zu quetschen. Sie haben Glück, dass sie so nah an den Rapper herankommen, denn eigentlich gibt Maeckes an diesem Abend ein coronakonformes Sitzkonzert – mit viel Abstand. Doch dann, bei „Immer wenn“, setzt er sich gemütlich mit seiner Gitarre auf einen Hocker, spielt ein paar Töne und sagt: „Ich fange erst an zu singen, wenn drei Leute an der Bühne ein Selfie-Video mit mir machen.“