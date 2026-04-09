Von bayrischem Unternehmen: Startversuch für deutsche „Spectrum“-Rakete abgebrochen

Der erste Testflug endete vor gut einem Jahr bereits nach 30 Sekunden in einem Feuerball. Ein weiterer Startversuch wurde nun abgebrochen.
Ein Startversuch für die vom bayerischen Raumfahrt-Unternehmen Isar Aerospace entwickelte „Spectrum“-Rakete ist am Donnerstagabend am norwegischen Weltraumbahnhof Andøya abgebrochen worden. „Isar Aerospace nimmt Abstand vom heutigen Startversuch, um ein Leck in einem Druckbehälter zu untersuchen“, teilte das Unternehmen eine gute Stunde vor dem geplanten Abheben mit. Die entsprechenden Teams machten sich ein Bild und würden dann über die nächsten Schritte entscheiden.