Nach seinem schweren Rad-Unfall hat Jan Ullrich erstmals Details verraten. Der frühere Tour-de-France-Sieger war am vergangenen Freitag von einem Auto angefahren worden und hatte sich beim Sturz einen Schlüsselbeinbruch, Prellungen und Hautabschürfungen zugezogen.

Er habe „noch Schmerzen“, erzählte der 51-Jährige nun in seinem Podcast „Ulle & Rick“ mit Ex-Radprofi Rick Zabel. „Ich wollte noch ein kleines Ründchen drehen, die Beine ein bisschen fallen lassen. Kurz vor meinem Zuhause komme ich auf der Hauptstraße daher gerollt – da kommt ein Autofahrer, will abbiegen, hat mich übersehen und ist voll frontal in mich reingeknallt in die linke Seite“, sagt Ullrich.

Am Mittwoch lag Ullrich noch in Freiburg im Krankenhaus. „Es ist nicht leicht, mit den Schmerzen umzugehen. Aber ich habe nur noch einen Wundschlauch drin. Gestern hatte ich noch vier“, sagte er. Trotzdem wird er beim „Jan-Ullrich-Cycling-Festival“ am kommenden Wochenende in Bad Dürrheim dabei sein, wie er verriet: „Aber nicht auf dem Rad.“