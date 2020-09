1 Ein Wetzstab macht stumpfe Messerklingen wieder scharf. Foto: stockfour / Shutterstock.com

Kaum etwas ist so lästig wie eine stumpfe Klinge beim Kochen. Mit diesen Tricks schneidet das Messer im Handumdrehen wieder wie neu.

Das Messer zählt wohl zu den revolutionärsten Erfindungen der Menschheitsgeschichte. Aus dem Alltag ist es nicht mehr wegzudenken. Seinen Zweck erfüllt es allerdings nur, wenn es scharf ist. Diese simplen Tricks helfen gegen stumpfe Klingen.

"Das große Buch vom Messer: Alles über das wichtigste Werkzeug der Menschheit" hier nach Hause bestellen.

Alufolie

Benötigt wird ein DIN A4 großes Stück Alufolie, das mehrfach zusammengefaltet wird. Die stumpfe Klinge zwischen die Lagen führen und die Folie, ähnlich wie beim Öffnen eines Briefes öffnen, vorsichtig aufschneiden. Den Vorgang bei Bedarf wiederholen.

Bierdeckel

Harte Pappe ist zum Feinschliff geeignet, aber Bierfilz ist noch besser. Den Deckel mit etwas Zahncreme einreiben und beispielsweise auf dem Tisch positionieren. Wie gewohnt die stumpfe Messerklinge im 20-Grad-Winkel mehrmals über den Deckel ziehen - fertig.

Leder

Seit Jahrhunderten werden Ledergürtel zum Abziehen von Messern benutzt. Hierfür den Gürtel straff spannen, das Leder gleichmäßig mit etwas Zahnpasta einreiben und den Klingenrücken im bewährten 20-Grad-Winkel darüber ziehen.

Messerschärfer

Professionelle Schleifgeräte für die Küche, die es in diversen Ausführungen gibt, sind simpel in der Handhabung. In der Regel wird die Klinge zum Schärfen ganz einfach durch das Gerät gezogen.

Porzellan

Kostensparend und effektiv: Einen Blumentopf, eine Tasse oder einen Teller aus Porzellan umdrehen und die Messerklinge im Winkel von 30 Grad mit wenig Druck über den unglasierten Boden führen. Eine super Methode, ist einmal kein Profi-Schleifgerät in der Küche vorhanden.

Schleifstein

Passend zum Messermodell stehen bei dieser Technik verschiedene Materialien zur Auswahl. Den Schleifstein zuerst eine Viertelstunde ins Wasser legen. Anschließend die Klinge im 15-Grad-Winkel und entgegen der Schnittkante über den Stein ziehen.

Wetzstahl

Die Messerklinge im 20-Grad-Winkel am Wetzstahl anlegen. Anschließend die Klinge in halbkreisförmigen Bewegungen und mit wenig Druck einige Male über den Wetzstab ziehen.

Zweitmesser

Die Technik mit dem Zweitmesser funktioniert nur, wenn eine der beiden Messerklingen aus härterem Material besteht als die andere. Die stumpfe Messerklinge angewinkelt über den Messerrücken des härteren Messers ziehen.

Ziegelsteine

Klassische Ziegelsteine sind professionellen Schleifsteinen ähnlich. Den Stein anfeuchten und die stumpfe Klinge im Winkel von etwa zehn bis 20 Grad über den Stein ziehen. Wichtig: Nur Steine mit glatten und ebenen Oberflächen nutzen!

Tageszeitungspapier

Kaum zu glauben, aber der Zeitungstrick funktioniert. Eine Seite mit viel Text beziehungsweise einem hohen Anteil Druckerschwärze auswählen. Dann die Messerklinge im flachen Winkel mehrmals über die Zeitungsseite streichen.

Hat Ihnen der Artikel gefallen? Jetzt teilen:

} } }); } });