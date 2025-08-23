Von Alonso bis Ziercke: Die 18 Trainer im Fokus der neuen Handball-Bundesliga-Saison

1 Bennet Wiegert gewann mit dem SC Magdeburg die Champions League, in der Liga reichte es trotz starker Saison nur zum zweiten Platz. Das soll sich jetzt ändern. Foto: imago/Funke Foto Services

Der Supercup zwischen den Füchsen und Kiel (Samstag, 18 Uhr) eröffnet die Saison. Kommende Woche startet die Bundesliga – und die 18 Trainer rücken in den Mittelpunkt.











Am vergangenen Samstag hat der Supercup die neue Handball-Saison eröffnet. Die Füchse Berlin besiegten den THW Kiel in einem intensiven Finale knapp und setzten damit das erste Ausrufezeichen. Am Mittwoch folgt der Auftakt in der Bundesliga mit der Partie Hannover-Burgdorf gegen den VfL Gummersbach. Von da an bestimmen Titeljagd, Europapokalträume und der Kampf um Punkte im Tabellenkeller den Rhythmus der Liga.