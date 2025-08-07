Von Albanien bis Norwegen: Fünf einzigartige Ziele für den Sommerurlaub

Der August bietet ideale Bedingungen für einen unvergesslichen Sommerurlaub. Abseits der Touristenströme locken diese fünf abwechslungsreichen Reiseziele mit Natur, Kultur und Erholung - von der albanischen Riviera bis zu den norwegischen Fjorden.
Für viele Reisende markiert der August den Höhepunkt der Urlaubssaison. Dann sind nicht nur die Sommerferien in vollem Gange, sondern das Wetter bietet auch in zahlreichen Regionen ideale Bedingungen für Strandtage, Wandertouren oder Kulturreisen. An diesen fünf Reisezielen finden Urlauber eine Alternative zu den gängigen Sommer-Hotspots.