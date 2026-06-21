Der Juni gilt für viele Adria-Fans als eine der schönsten Reisezeiten des Jahres. Die Wahl zwischen Istrien, der Insel Krk und Norditalien fällt vielen Urlaubern jedoch schwer. Das haben die Küstenregionen zu bieten.
Im Juni zeigt sich die nördliche Adria von ihrer angenehmsten Seite: Das Klima ist sommerlich warm und das Meer lädt mit häufig etwa 20 bis 24 Grad Wassertemperatur zum Baden ein. Außerdem herrscht vielerorts spürbar weniger Andrang als in der Hochsaison, da die Sommerferien noch nicht begonnen haben. Genau jetzt entfalten Istrien, die Insel Krk und die norditalienische Adriaküste ihren Charme. Welche Region die beste Wahl für Urlauberinnen und Urlauber ist, hängt von den eigenen Wünschen ab.