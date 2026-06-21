Der Juni gilt für viele Adria-Fans als eine der schönsten Reisezeiten des Jahres. Die Wahl zwischen Istrien, der Insel Krk und Norditalien fällt vielen Urlaubern jedoch schwer. Das haben die Küstenregionen zu bieten.

Im Juni zeigt sich die nördliche Adria von ihrer angenehmsten Seite: Das Klima ist sommerlich warm und das Meer lädt mit häufig etwa 20 bis 24 Grad Wassertemperatur zum Baden ein. Außerdem herrscht vielerorts spürbar weniger Andrang als in der Hochsaison, da die Sommerferien noch nicht begonnen haben. Genau jetzt entfalten Istrien, die Insel Krk und die norditalienische Adriaküste ihren Charme. Welche Region die beste Wahl für Urlauberinnen und Urlauber ist, hängt von den eigenen Wünschen ab.

Istrien verbindet Aktivurlaub mit mediterraner Romantik Wer seinen Urlaub nicht ausschließlich am Strand verbringen möchte, findet in Istrien ideale Bedingungen. Die Halbinsel, die zu einem Großteil zu Kroatien gehört, verbindet mediterrane Küstenorte mit einer abwechslungsreichen Landschaft im Hinterland. Zwischen Weinbergen, Olivenhainen und historischen Bergdörfern verlaufen zahlreiche Wander- und Radwege. An der Küste locken Kajaktouren, Schnorchelausflüge und Naturstrände. Rund um das Kap Kamenjak zeigt sich die Region von ihrer wilden Seite.

Auch für Paare gehört Istrien zu den reizvollsten Regionen der Adria. Städte wie Rovinj verzaubern mit engen Gassen, venezianisch geprägten Fassaden und kleinen Hafenpromenaden. Vor allem am Abend kommt die romantische Atmosphäre der Küstenstadt zur Geltung.

Auf Krk kommen Familien und Badeurlauber auf ihre Kosten

Die Insel Krk zählt nicht zuletzt wegen ihrer unkomplizierten Erreichbarkeit zu den beliebtesten Urlaubszielen Kroatiens. Über eine Brücke ist sie direkt mit dem Festland verbunden, lange Fährfahrten entfallen. Gerade Familien schätzen die gut ausgebaute Infrastruktur und überschaubaren Distanzen. Viele Strände bieten einen flachen Zugang ins Wasser und eignen sich deshalb besonders für Kinder.

Bade-Fans werden sich auf Krk generell gut aufgehoben fühlen. Die Insel verfügt über eine lange Küstenlinie und bietet unterschiedlichen Angaben nach über 100 Strände und Buchten. Das macht die Insel zu einem echten Urlaubsparadies für alle, die viel Zeit am Meer verbringen möchten. Und die idyllischen Buchten beeindrucken mit türkisblauem, glasklarem Wasser. Zu den beliebtesten Stränden zählt der rund zwei Kilometer lange Strand Vela Plaža in der Bucht von Baška.

Norditalien: Strandurlaub trifft auf Kulinarik und Kultur

Die Adriaküste in Venetien und Friaul-Julisch Venetien ist ein Tipp für Reisende, die entspannte Tage am Meer mit Genuss und Kultur kombinieren möchten. Bekannte Badeorte wie Bibione oder Jesolo locken mit langen Sandstränden und lebhaften Promenaden. Von dort aus ist die Lagunenstadt Venedig mit ihren Kanälen und Palazzi gut erreichbar. Auch die für ihre Kaffeehauskultur bekannte Hafenstadt Triest ist einen Ausflug wert.

Kulinarik-Fans kommen dank der italienischen Aperitivo-Kultur auf ihre Kosten. Die regionale Küche ist geprägt von frischem Fisch und Meeresfrüchten aus der Adria und verbindet Tradition mit hoher Qualität. Ergänzt wird das kulinarische Angebot durch renommierte Weinregionen wie das Prosecco-Gebiet rund um Valdobbiadene. Die Anbaugebiete im Friaul sind bekannt für ihre exzellenten Weißweine. Tipp: Unbedingt regionale Spezialitäten probieren, darunter etwa den San-Daniele-Schinken sowie den Montasio-Käse.