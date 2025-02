Von Afghanistan nach Winterbach: Erst Flucht, jetzt Meisterprüfung – „Nach zwei Monaten hast du genug Arbeit, wenn du gut bist“

1 Ali Reza Gholami steht kurz vor dem Abschluss seiner Ausbildung als Kfz-Mechatroniker bei VW Hahn in Schorndorf. Foto: Gottfried Stoppel

Ali Reza Gholami kam mit nichts nach Deutschland. Mit Mut und viel Fleiß hat er sich hier in der Region Stuttgart eine neue Existenz aufgebaut – und ist nun auf dem besten Weg, sich einen Lebenstraum zu verwirklichen.











Link kopiert



Als Folge des Anschlags von München wird in Deutschland erneut über Abschiebungen nach Afghanistan gestritten. Selbst vorbildlich integrierte Menschen geraten in Gefahr, in Sippenhaft genommen zu werden. Wie Ali Reza Gholami, der mit seiner Familie in Winterbach lebt. Sein Beispiel aber zeigt, was Integration leisten kann – und warum Deutschland für ihn und viele andere Geflüchtete zur Heimat geworden ist.