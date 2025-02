Von Abfall zu Innovation: Kreislaufwirtschaft in der Mode: Die neuen Stoffe der Zukunft

1 Nachhaltigere Kleidung durch innovative Materialien - daran arbeiten immer mehr Modemarken. Foto: Armedangels

Noch gehört die Modeindustrie zu den großen Müllproduzenten, doch die Branche steht vor einem Wandel: Immer mehr Marken nutzen innovative Materialien, die Ressourcen und Umwelt schonen. Neue Stoffe aus Textilabfällen, Plastikmüll oder Pilzen zeigen, wie Kreislaufwirtschaft in der Mode gelingen kann.











Die Modebranche steht vor großen Herausforderungen. Jährlich fallen weltweit große Mengen an Textilabfällen an, von denen nur ein Bruchteil recycelt wird. Schnelle Kollektionswechsel und kurzlebige Trends haben den Ressourcenverbrauch in der Modebranche in den vergangenen Jahrzehnten rasant steigen lassen. In Zeiten der Klimakrise ein großes Problem, das zum Nachdenken anregt und zeigt, wie wichtig es ist, nachhaltigere Alternativen voranzutreiben.