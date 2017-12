Von ABBA bis Ed Sheeran Die besten Songs für eine gelungene Silvesterparty

Von (hom/spot) 30. Dezember 2017 - 19:05 Uhr

Die richtige Musik für die Silvesterparty zu finden, ist nicht immer leicht. Hier gibt's zehn Songs, die perfekt zum Jahreswechsel passen.





Die Silvesterparty steht in den Startlöchern. Neben gutem Essen, Bleigießen und einem schillernden Feuerwerk darf natürlich auch der passende Soundtrack zum Jahreswechsel nicht fehlen. Mit diesen Songs kommt jede Silvesterparty in Schwung.

Kool & The Gang - Celebration

Am Silvesterabend will jeder eine gute Zeit haben. Um die Stimmung schon mal in die richtige Richtung zu bringen, eignet sich "Celebration" von Kool & The Gang bestens. Der Hit aus dem Jahre 1980 landete im Februar 1981 in den USA auf Platz eins der Billboard Hot 100 Charts.

Peter Fox - Alles neu

Oftmals wünschen wir uns, dass im neuen Jahr alles anders, alles besser wird. Also heißt es, Ärmel hochkrempeln und anpacken. So wie es Peter Fox in seinem Song "Alles neu" aus dem Jahr 2008 vorlebt. Ein Lied das leicht beschwingt daher kommt und einfach Spaß macht. Also Anlage aufdrehen und abgehen...

Ed Sheeran - Perfect

Ed Sheeran war der Überflieger 2017. Natürlich darf auch seine Musik auf der Silvesterparty nicht fehlen. Wenn es zu späterer Stunde etwas romantisch mit dem Partner oder der neuen Liebe werden soll, dann eignet sich "Perfect" bestens. Hier lässt es sich wunderbar eng umschlungen tanzen. Eine schönere Liebeserklärung gibt es kaum.

Europe - The Final Countdown

"The Final Countdown" passt natürlich wie die Faust aufs Auge für Mitternacht. Der Song aus dem Jahr 1986, der für sein Keyboard-Riff bekannt ist, ist bis heute der größte Erfolg der schwedischen Hard-Rock-Band Europe: In 25 Ländern stürmte das Lied an die Spitze der Charts.

George Michael - Faith

Auch nach seiner Zeit bei Wham! war George Michael äußerst erfolgreich. Sein Song "Faith" vom gleichnamigen Album war der erste Song, mit dem er als Solo-Künstler durchstartete. Nach seinem Tod am 25. Dezember 2016 lebt George Michael durch seine Musik trotzdem weiter.

Frank Sinatra - New York, New York

Nicht nur am Times Square in New York ist Frank Sinatras Klassiker das Lied schlechthin zum Jahreswechsel. Auch hierzulande ist "New York, New York" ein häufig gespielter Song an Silvesterabenden.

Helene Fischer - Achterbahn

Mit "Achterbahn" ist Helene Fischer ein neuer Party-Kracher geglückt. Den Song gibt es in diversen Remixes und er eignet sich perfekt, um die Leute auf den Dancefloor zu holen. Außerdem ist eh klar: Helene darf auf keiner Silvesterparty fehlen.

ABBA - Happy New Year

Mit "Happy New Year" der schwedischen Kult-Band ABBA wird das neue Jahr etwas ruhiger eingeläutet. Der Hit stammt aus dem Jahr 1980 und verfolgte ursprünglich das Ziel, einem Musical den Weg zu ebnen. Jedoch wurde diese Idee später wieder fallen gelassen. Geblieben ist trotzdem ein schöner Song für Silvester.

Peter Schilling - Major Tom (Völlig losgelöst)

Der alte Klassiker aus den 80er Jahren ist zu späterer Stunde immer eine gute Wahl. Den Refrain kann so gut wie jeder mitsingen, außerdem macht "Major Tom" einfach immer gute Laune und bringt das Flair vergangener Zeiten zurück auf die Tanzfläche.

The Killers - Mr. Brightside

Bei diesem Song kann man nicht ruhig in der Ecke rumstehen. "Mr. Brightside" von The Killers ist prädestiniert zum Mitgrölen, auch wenn man den Text nicht wirklich kann.