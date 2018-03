Von Aalen bis Ludwigsburg Mann aus Ulm soll rund 150 Einbrüche begangen haben

Von red 27. März 2018 - 15:39 Uhr

Ein 25-Jähriger aus Ulm soll rund 150 Einbrüche begangen haben. Dabei hat der Mann bei relativ kleiner Beute großen Schaden angerichtet. (Symbolfoto) Foto: dpa

Die Polizei schnappt am Samstag einen Einbrecher im Kreis Ludwigsburg. Keine Einzeltat, denn die Ermittler haben akribisch Spuren gesammelt und legen dem 25-Jährigen aus Ulm rund 150 Einbrüche zur Last.

Ulm - Rund 150 Einbrüche sollen auf das Konto eines Ulmers gehen, den die Polizei am Samstag im Kreis Ludwigsburg festgenommen hat.

Wie die Staatsanwaltschaft Ulm und die Polizei mitteilen, arbeitet die Polizei seit Dezember 2017 an der Aufklärung von Einbrüchen in Kindergärten und Pfarrhäuser in den Regionen von Aalen bis Konstanz und von Ludwigsburg bis bayerisch Schwaben.

Dabei stießen die Ulmer Ermittler auf Spuren, die den Verdacht nahe legten, dass die Einbrüche auf das Konto ein und denselben Täter gehen könnten. Der Verdacht richtete sich gegen einen 25-Jährigen aus Ulm. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass er nicht nur für die Einbrüche im Raum Ulm verantwortlich sein könnte. Vielmehr ließen die Spuren an vielen Einbruchsorten darauf schließen, dass er auch diese Taten begangen hat.

Einbruchsversuche auch in Weilimdorf und Stuttgart

Die Ulmer Kriminalpolizei ermittelte in Zusammenarbeit mit weiteren Polizeidienststellen, auch in Bayern, weiter. Der Verdächtige wurde schließlich am Samstag nach einem Einbruch in Gerlingen im Kreis Ludwigsburg festgenommen. Zuvor soll der mutmaßliche Serientäter laut Ermittlungsbehörden versucht haben, in Kindergärten in Stuttgart-Weilimdorf und Stuttgart einzubrechen.

In seinem Auto fanden die Polizisten Werkzeug, das er für die Einbrüche verwendet haben könnte. In seiner Wohnung stellte die Polizei Gegenstände sicher, die ebenfalls aus Einbrüchen stammen könnten. Daneben behielt die Polizei weitere Beweismittel ein.

Aufgrund des dringenden Verdachts wurde Haftbefehl gegen den Ulmer erlassen, er sitzt in Untersuchungshaft. Mittlerweile hat der 25-Jährige rund 100 Einbrüche zugegeben. Die Behörden gehen aber davon aus, dass noch mehr Einbrüche auf sein Konto gehen. Dabei verursachte er einen Schaden von rund 120.000 Euro. Der Wert seiner Beute ist dagegen nur ein Bruchteil davon.