Von 7 vs. Wild bis The Race: Start für Most Wanted: Der Hype um Adventure- und Survival-Shows

Mit "Most Wanted" startet am 14. Mai eine neue Adventure-Sendung auf Joyn. 15 Promis befinden sich auf der Flucht vor Joey Kelly, Otto Bulletproof und Max Schradin. Zwei der sogenannten Hunter bringen reichlich Erfahrung aus Survival-Shows mit, die sich immer größerer Beliebtheit erfreuen.

Mit "Most Wanted" startet am 14. Mai eine neue Adventure-Show auf der Streaming-Plattform Joyn. 15 Promis fliehen vor drei sogenannten Huntern aus einem fiktiven Gefängnis. Auf der Flucht sind sie auf die Hilfe von Passanten und Fans angewiesen.

Joey Kelly (52), Otto Karasch, besser bekannt als Otto Bulletproof, und Max Schradin (47) sind ihnen dicht auf den Fersen. Joyn zeigt die Verfolgungsjagd jeden Mittwoch in einer neuen Folge - zusätzlich läuft die Episode am Abend um 22:35 Uhr auf ProSieben.

Lesen Sie auch

Das Konzept stammt ursprünglich aus den Niederlanden und ist dort bereits ein voller Erfolg. Doch auch in Deutschland gewinnen vergleichbare Adventure- und Survival-Shows seit einigen Jahren zunehmend an Beliebtheit. Die "Most Wanted"-Hunter Joey Kelly und Otto Bulletproof sind in diesem Genre längst keine Unbekannten mehr.

"7 vs. Wild" auf YouTube und Prime Video

Im Juni 2021 sprach Outdoor-YouTuber Fritz Meinecke (35) das erste Mal über das "größte Projekt, das es jemals auf meinem Kanal gab". Am 10. November erschien die erste Folge von "7 vs. Wild". Das Konzept der Survival-Show war so simpel, dass es in den Vorspann passte: "Ausgesetzt in der Wildnis von Schweden kämpfen sieben Kandidaten sieben Tage lang ums Überleben." Neben der Kleidung am Leib durften sie sieben vorher ausgewählte Gegenstände mitnehmen. Das Format wurde auf YouTube ein voller Erfolg und gab wohl den Startschuss für den Hype um Survival-Shows in Deutschland.

Inzwischen umfasst "7 vs. Wild" vier Staffeln, die nicht nur mit unterschiedlichen Schauplätzen, sondern auch mit abgeänderten Konzepten, aufwarten. So traten die Kandidaten in der dritten Staffel etwa in Zweierteams an. In Staffel vier stand ein fiktiver Flugzeugabsturz im Fokus. Seit der dritten Staffel ist das Format vor der Veröffentlichung auf YouTube bei Prime Video zu sehen.

Joey Kelly hat bereits selbst an den letzten zwei Staffeln teilgenommen. Otto Bulletproof ging in Staffel zwei sogar als Sieger hervor.

"Mission Unknown: Atlantik" auf YouTube und Prime Video

Zuletzt stellte sich Joey Kelly einem Abenteuer auf dem Atlantik: In dem Survival-Format "Mission Unknown: Atlantik" überquerte er an der Seite von unter anderem Jens "Knossi" Knossalla (38) und Ann-Kathrin Benedixen (25) den Atlantischen Ozean. In "Most Wanted" wird der Extremsportler nun Jagd auf Benedixen machen, die im Internet besser bekannt ist als "Affe auf Bike".

In "Mission Unknown: Atlantik" kämpften zwei Teams mit gerissenen Segeln, ausgefallener Technik und stürmischem Wetter. Die Survival-Show ist seit Februar auf Prime Video und Knossis YouTube-Kanal verfügbar.

"The Race" auf YouTube und Joyn

"The Race" verfolgt ein ähnliches Konzept wie "Most Wanted", nur ohne Hunter. Die Teilnehmer werden in einer fremden Stadt ohne Geld, Handy oder anderen Hilfsmittel ausgesetzt und müssen es durch mehrere Länder an einen bestimmten Zielort schaffen. Dabei treten sie in einem Wettrennen gegeneinander an. Wer als Erstes das Ziel erreicht, gewinnt.

Das Format ging im Juni 2024 auf Joyn an den Start. Zwei Wochen später erschienen die Folgen auf dem Kanal des YouTubers David Henrichs (26), auf der Plattform schlicht als Dave bekannt. Das Finale der zweiten Staffel wurde dort am 8. Mai 2025 veröffentlicht.

"Catch Me" auf YouTube und Joyn

"Most Wanted"-Hunter Otto Bulletproof machte bereits Jagderfahrungen bei dem Action-Format "Catch Me", das ebenfalls auf Joyn und zusätzlich auf seinem YouTube-Kanal abrufbar ist. Doch in dieser Show ist es Otto Bulletproof , der zum Gejagten wird. Er und YouTuber DerSebo befinden sich auf der Flucht vor ausgebildeten Jägern. Jedoch stehen ihnen die YouTuber Rick Azas und Nico Spedicato mit Rat und Tat zur Seite.

"Arctic Warrior" auf YouTube und Paramount+

Zuvor stellte sich Otto Bulletproof einer eisigen Herausforderung: Im April 2023 startete "Arctic Warrior" beim Streamingdienst Paramount+. Dieses Format begleitete der ehemalige Elitesoldat als Host und einer der Experten.

In zwölf Folgen kämpfen acht Teams, bestehend aus einem prominenten Teilnehmer und einem Experten, um den Titel "Arctic Warrior". Dafür ging es in die arktische Wildnis Lapplands, wo die Teams bei -28 Grad ausgesetzt wurden. Zu sehen ist das Format nicht nur bei Paramount+, sondern auch auf dem YouTube-Kanal "OttoBulletproof".

"Survival Squad" auf YouTube

Auch auf Bulletproofs YouTube-Kanal finden sich zahlreiche Challenges, Formate und andere Projekte rund um Outdoor und Survival. 2023 stellte sich Otto Bulletproof in "Survival Squad: Mission: Canada" zusammen mit Ex-"7 vs. Wild"-Teilnehmer Fabio Schäfer der Wildnis von Kanada. Die Herausforderung des Formats bestand darin, in 30 Tagen 300 Kilometer durch die Wildnis zu wandern. Dabei blieben auch Begegnungen mit Wölfen und Bären nicht aus.