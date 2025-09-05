Von 50.000 auf 75.000 Euro: Sommerhaus der Stars: RTL erhöht Preisgeld, doch es gibt einen Haken

RTL hat das Preisgeld für die zehnte Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" erhöht. Statt um 50.000 Euro kämpfen die Promi-Paare jetzt um 75.000 Euro - allerdings nur unter einer Bedingung.
Am 16. September startet die Jubiläumsstaffel "Das Sommerhaus der Stars" bei RTL (eine Woche früher auf RTL+). Seit 2016 bietet die Reality-Show "Krach, Konflikte und Couple-Kampf" im TV, wie es in einer Ankündigung des Senders zur nunmehr zehnten Staffel heißt. Zum Jubiläum erhöht RTL auch das Preisgeld - von 50.000 auf 75.000 Euro.