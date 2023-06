2 Auf der A81 zwischen Böblingen und Sindelfingen steht die nächste Vollsperrung an. (Symbolfoto) Foto: dpa/Jan-Philipp Strobel

Weil Teile der neuen Autobrücke zwischen Böblingen und Sindelfingen eingebaut werden, ist die A 81 zwischen den Anschlussstellen Böblingen-Ost und Böblingen/Sindelfingen von Freitagabend bis Montagfrüh voll gesperrt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Im Rahmen des sechsspurigen Ausbaus der A 81 zwischen Böblingen und Sindelfingen steht die nächste Vollsperrung der Autobahn an. Beide Fahrtrichtungen sind zwischen den Anschlussstellen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Sindelfingen von kommenden Freitag, 23. Juni, um 22 Uhr, bis voraussichtlich Montag, 26. Juni, um 5 Uhr, voll gesperrt. Umleitungen führen in Richtung Singen durch Sindelfingen und über die B 464 beziehungsweise in Richtung Stuttgart über den Mercaden-Kreisel und die Leibnizstraße.