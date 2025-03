Von 2022 bis 2024 verheiratet: Britney Spears gab Sam Asgharis Karriere einen Schub

1 Sam Asghari und Britney Spears waren knapp zwei Jahre lang verheiratet. Foto: imago/NurPhoto / Image Press Agency

Schauspieler Sam Asghari gibt zu, dass die Ehe mit Superstar Britney Spears seiner Karriere einen "Kick" gegeben hat. In einem Podcast-Interview spricht er offen über die Vorteile der Beziehung zu einem der größten Popstars der Welt.











Sam Asghari (31) hat offen über die positiven Auswirkungen seiner Beziehung zu Ex-Frau Britney Spears (43) auf seine Karriere gesprochen. In der Sendung "The Nikki and Brie Show" auf Sirius XM gab der Schauspieler zu, dass die Verbindung zu dem Popstar für die berufliche Laufbahn durchaus von Vorteil war.