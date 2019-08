40 Auch in der zweiten Liga erstklassig: die Cannstatter Kurve Foto: Baumann

Sportlich ist der VfB Stuttgart zweitklassig – die Fans sind weiter erstklassig. Nur in zwei Stadien waren am Wochenende ligaübergreifend mehr Zuschauer. Auch die tollen Choreografien der VfB-Fans werden der ersten Liga fehlen. Wir blicken zurück auf einige spektakuläre Motive.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart spielt bekanntlich nicht mehr in der ersten Fußball-Bundesliga – doch in einer Kategorie ist der Club auf Champions-League-Niveau: bei den Fans. Am vergangenen Wochenende mit dem Start der ersten Liga gab es im deutschen Profifußball nur zwei Spiele, die mehr Zuschauer ins Stadion lockten als die Zweitligapartie des VfB gegen den FC St. Pauli.

Den Sieg des VfB sahen am Samstag 53.315 Zuschauer live im Stadion. Nur in Dortmund (81.365) und München (75.000) waren mehr Besucher. Aber nicht nur in absoluten Zahlen wird der VfB in der ersten Liga vermisst (sogar von Uli Hoeneß) – auch die spektakulären Choreografien werden fehlen.

In unserer Bildergalerie blicken wir zurück auf einige außergewöhnliche Choreografien der zurückliegenden zehn Jahre.