An diesen Tagen starten die Bundesligisten in die Vorbereitung

19 Wir zeigen, an welchen Tagen die 18 Vereine in die Vorbereitung starten. Foto: AFP/THOMAS KIENZLE

Nach 17 Spieltagen befindet sich die Bundesliga dieser Tage in einer kurzen Weihnachtspause. Doch schon bald beginnt bei den Clubs die Vorbereitung auf die Rückrunde.















Berlin - 17 Spieltage sind in der Fußball-Bundesliga 2021/22 absolviert – es ist also „Halbzeit“. Nach Abschluss der Hinrunde am vergangenen Wochenende zeigen sich mit Blick auf das sportliche Abschneiden der 18 Vereine erste Tendenzen. Entscheidungen sind allerdings noch keine gefallen. So belegt etwa der VfB Stuttgart zu Weihnachten den 16. Tabellenplatz und hat 17 Punkte auf der Habenseite – und doch geht es für das Team von Pellegrino Matarazzo zum Rückrundenstart im neuen Jahr quasi „bei Null“ los.

Bereits am 7. Januar startet die Fußball-Bundesliga in die Rückrunde. Daher bleibt den Spielern nicht viel Zeit für Urlaub. Doch wann beginnen die Teams ihre Vorbereitung auf die Rückrunde? Die Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth und VfL Bochum legen sogar direkt nach Weihnachten am 27. Dezember wieder los. Spitzenreiter FC Bayern München gönnt seinen Stars immerhin eine Pause bis zum 2. Januar.

