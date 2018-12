Vom VfB bis Stuttgart 21 Testen Sie Ihr Wissen im Stuttgarter Jahresquiz

Von jor 27. Dezember 2018 - 11:48 Uhr

Die Schnellbuslinie X1 war ein großes Gesprächsthema in diesem Jahr. Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Was passierte beim Auftritt der Band Kraftwerk auf dem Schlossplatz? Was für einen Rekordfund machte der Zoll am Stuttgarter Flughafen? Das sind nur zwei von zwölf spannenden Fragen aus dem großen Stuttgarter Jahresquiz. Hier können Sie Ihr Wissen testen.

Stuttgart - Im Jahr 2018 war in Stuttgart und der Region wieder einiges los. Nicht nur der VfB Stuttgart sorgte für große Schlagzeilen. Auch um das Bahnprojekt Stuttgart 21 war es in diesem Jahr alles andere als ruhig. Lebendig ging es 2018 mal wieder auf dem Cannstatter Wasen zu.

Tausende Menschen strömten aus der ganzen Welt nach Stuttgart, um dort gemeinsam in den Bierzelten zu feiern. Wenig zu feiern hatten in diesem Jahr Besitzer von Dieselautos. In unserem großen Jahresquiz können Sie Ihr Wissen über 2018 testen. Haben Sie das Jahr verschlafen oder können Sie alle Fragen beantworten?