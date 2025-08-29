Nick Woltemade steht kurz vor einem Wechsel nach England, soll bereits den Medizincheck absolvieren. Noch ist der Deal aber nicht fix.
Im Werben um Fußball-Nationalstürmer Nick Woltemade hält sich Trainer Eddie Howe von Newcastle United vorerst noch bedeckt. Es gebe „nicht allzu viel“ zu berichten, sagte der 47-Jährige bei einer Pressekonferenz des englischen Erstligisten vor dem Duell am Samstag bei Leeds United. „Die Dinge entwickeln sich derzeit gut. Bis alles unter Dach und Fach ist, kann ich nichts bestätigen - Daumen drücken.“