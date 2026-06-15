Vom TV Oeffingen in die Kreisliga B: Toptorjäger Maldin Ymeraj geht – „Der beste Fußballer, dem ich begegnet bin“

Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen verlieren aus privaten Gründen ihren besten Torschützen Maldin Ymeraj. Erste Zugänge sind derweil fix.

Eine turbulente Saison liegt hinter den Landesliga-Fußballern des TV Oeffingen. Kaum weniger stürmisch ist die Wechselperiode in der Sommerpause. Außer den bekannten Abgängen – Kevin Kloos, Nektarios Tsouloulis, Mardoche Benjamin Calemba (alle FV Löchgau), Torwart Kerim Redzepovic (SKV Rutesheim), Mehmet Uckan (Germania Bietigheim) und Luis Feyhl (TSV Heimerdingen) – wird auch Maldin Ymeraj den TVOe verlassen. Den ehemaligen albanischen Fußballprofi, der im Winter 2023 nach Oeffingen kam, zieht es jedoch nicht in eine höhere Liga: Der 31-Jährige wechselt als Spielertrainer zum FC Reka Stuttgart in die Kreisliga B.

Den Weggang von Ymeraj, der dreieinhalb Jahre lang in Oeffingen war, werde man nicht auffangen können, sagt Trainer Haris Krak. „Er ist ein Unterschiedsspieler, der beste Fußballer, dem ich begegnet bin.“ In der vergangenen Saison erzielte der Stürmer 24 Tore, womit er in der Landesliga-Torschützenliste den vierten Platz belegte.

Die Top 5 der Torschützenliste der Landesliga (Staffel 1) in der Saison 2025/26:

34 Tore: Laurin Stütz (SKV Rutesheim)

27 Tore: Faton Sylaj (SG Weinstadt)

25 Tore: Kujtim Sylaj (SG Weinstadt)

24 Tore: Maldin Ymeraj (TV Oeffingen)

20 Tore: Lorik Makolli (TSG Öhringen)

Sechs junge Wilde tragen künftig das Trikot des TV Oeffingen

Der Verlust von Ymeraj wiegt schwer, doch es gibt auch positive Nachrichten. Johannes Maxelon, der Sportliche Leiter, hat die ersten Zugänge verkündet. Sechs Spieler, „lauter junge Wilde, die Bock haben und gut ausgebildet sind“, sagt Maxelon, tragen künftig das TVOe-Trikot.

Die erfahrensten unter den Neuen kommen vom TV Aldingen, der um den Aufstieg in die Landesliga gespielt hat. Brahim Renz, 20, fühlt sich im Mittelfeld und auf den Flügeln wohl, sein gleichaltriger, neuer und alter Teamgefährte Sebastian Pütz in der Innenverteidigung. Der 19-jährige Daris Camo kommt von den A-Junioren des SSV Reutlingen, die in der Oberliga spielen. Er agiert am liebsten in der Abwehr.

Shyan Gnananessan ist einer für die Offensive, zuletzt in der U19 des Verbandsligisten SV Fellbach. Efe Yesil, Lieblingsposition Angriff, und Mittelfeldspieler Eldin Saljic kommen außerdem von der U19 des Oberligisten FSV 08 Bietigheim-Bissingen.