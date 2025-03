Vom TSV Eltingen zur TSG Hoffenheim: Luca Philipp will sich in der Bundesliga etablieren

Luca Philipp will sich in der Bundesliga etablieren

1 Torhüter Luca Philipp sicherte Hoffenheim beim 1:1 gegen den VfB Stuttgart seiner Mannschaft einen Punkt. Foto: IMAGO/Robin Rudel

Der in Eltingen aufgewachsene Luca Philipp ist Profi-Torwart bei Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim. Zuletzt machte der 24-Jährige mit starken Leistungen auf sich aufmerksam.











Link kopiert



Wenn in den Medien von spektakulären Glanzparaden die Rede ist, die den Gegner zur Weißglut trieben und letztendlich das Unentschieden im Duell mit dem Favoriten sicherten, dann hat man als Torhüter einiges richtiggemacht. So geschehen am 23. Februar, als Luca Philipp in seinem fünften Bundesligaspiel für die TSG Hoffenheim im baden-württembergischen Derby mit dem VfB Stuttgart über sich hinauswuchs und es nach dem 1:1 von vielen Seiten Lobeshymnen hagelte.