Vom „Traumschiff“ nach Leonberg: Harald Schmidt kommt zu Talkrunde

Die Zeiten, in denen er regelmäßig als „Dirty Harry“ für polarisierende Schlagzeilen gut war, sind vorüber. Stattdessen lässt sich ein- oder zweimal im Jahr trefflich über die schauspielerische Leistung von Harald Schmidt streiten, wenn er als Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle auf dem ZDF-„Traumschiff“ anheuert und die Weltmeere zu Traumzielen bereist.

Ein Gespräch auf Augenhöhe

Bald steuert Schmidt einen Hafen an, der nicht per Schiff erreichbar ist. Am Dienstag, 29. April, kommt der Entertainer in die Leonberger Stadthalle, wo er in den Dialog tritt mit Bernadette Schoog, der Moderatorin und Autorin. Sie, ein Jahr jünger als der 1957 geborene Schmidt, hat seit 2008 die Gesprächsreihe „Schoog im Dialog“, in der sie mit Gästen aus Kultur, Wirtschaft, Politik und Unterhaltung plaudert, und in deren Rahmen sie nun Schmidt begrüßt.

An Themen dürfte es nicht mangeln, allein schon beim Rückblick auf das öffentliche Leben von Harald Schmidt, der in Nürtingen aufgewachsen ist, als Jugendlicher einige Jahre Hilfsorganist im Dom zu Rottenburg spielte, viel später als sarkastischer Late-Night-Talker in der „Harald-Schmidt-Show“ unterhielt, mit dem kongenialen Partner Herbert Feuerstein in „Schmidteinander“ die Maßstäbe der öffentlich-rechtlichen Unterhaltung auslotete oder in der ARD als Moderator der Sendung „Verstehen Sie Spaß“ seinen eigenen Humorstempel aufdrückte.

Auch ernsthafte Auftritte

Inzwischen scheint es ruhiger um ihn geworden zu sein, doch Harald Schmidt ist nicht wirklich im Ruhestand. So nahm er sich wieder Zeit für ernsthafte Schauspielaufritte, etwa an der Staatsoper Stuttgart. Und dass er bei „Schoog im Dialog“ auch die aktuellen Entwicklungen auf der Welt pointiert analysieren wird, dürfte anzunehmen sein. Der „Mann der vielen Gesichter“ wird zusammen mit Bernadette Schoog als „unschlagbares und höchst unterhaltsames Talk-Team“ angekündigt. Ihr Austausch beginnt am Dienstag, 29. April, um 19.30 Uhr. Der Einlass ist eine Stunde vorher. Karten für 26 Euro gibt es in der Stadthalle Leonberg und online bei Reservix.