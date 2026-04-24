Der ehemalige Tennisstar Andy Murray hat den Schläger weggepackt, verschwunden ist er deshalb aber nicht. Nach dem Karriereende rücken Familie, Hund Bonnie und neue Aufgaben abseits des Courts stärker in den Mittelpunkt.
Als Andy Murray (38) im August 2024 nach den Olympischen Spielen in Paris unter Tränen seinen Rücktritt verkündete, hinterließ er eine Lücke im britischen Tennis, die so schnell niemand füllen dürfte. Der dreifache Grand-Slam-Sieger, zweifache Olympiasieger und Ex-Weltranglistenerste, 2019 vom damaligen Prinz Charles auf Geheiß der Queen zum Ritter geschlagen, hatte das britische Tennis über mehr als ein Jahrzehnt geprägt. Knapp zwei Jahre nach seinem Karriereende zeigt sich: Sir Andy hat sich ein beachtlich vielseitiges neues Leben aufgebaut.