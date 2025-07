1 Hat ein Riverdance-Star auch das Zeug zum irischen Präsidenten? (Archivbild) Foto: Felix Hörhager/dpa

Eigentlich ist Michael Flatley für seine Stepptanz-Künste bekannt. Jetzt will er jedoch den Weg in die Politik wagen.











Link kopiert



Dublin - Riverdance-Star Michael Flatley (67) will sich als Kandidat für die Präsidentschaftswahl in Irland bewerben. Das kündigte ein Rechtsanwalt des Tänzers und Choreographen im Rahmen eines Gerichtsverfahrens an, wie die britische Nachrichtenagentur PA berichtete. In dem Verfahren geht es den Angaben nach um Bauarbeiten an seinem Anwesen in der Grafschaft Cork.