Vom Sportwagen bis zum Traktor: Die schönsten Automuseen in Stuttgart und dem ganzen Land

Vom Sportwagen über den Oldtimer: Autos begeistern die Menschen bereits seit ihrer Erfindung. In diesen Museen in Baden-Württemberg kommen allerdings nicht nur Autofans auf ihre Kosten.

Das Automobil ist für viele mehr als nur ein reines Transportmittel. Für die einen ein Statussymbol, für die anderen einfach Emotion pur – kein Wunder also, dass es auch einige Ausstellungen zu dem Gefährt auf vier Rädern gibt. Stuttgart, die Region und ganz Baden-Württemberg haben dabei einiges zu bieten. Welche Ausstellung sollte man unbedingt gesehen haben?

Museum von Mercedes in Stuttgart

Um das Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart kommt man nicht herum. Die beeindruckende Ausstellung erstreckt sich in zwölf Räumen auf insgesamt 16 500 Quadratmetern. Für Interessierte gibt es zwei Rundgänge, die den Erzählsträngen „Mythos“ und „Collection“ folgen.

Das Mercedes-Benz-Museum erstreckt sich über mehrere Stockwerke. Foto: Mercedes-Benz Group AG

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 9 bis 18 Uhr

Preise: Tageskarte 16 Euro, ermäßigt 8 Euro; Kinder bis einschließlich 12 Jahre frei

Ort: Mercedesstraße 100, Stuttgart

Museum von Porsche in Stuttgart

Und auch am Porsche-Museum führt in Stuttgart kein Weg vorbei. Beeindruckend sind schon die am Eingang auffälligen weißen Stelen, auf denen drei verschiedene 911er-Modelle thronen. Neben Museumsführungen inklusive Multimedia-Guide bietet Porsche zudem auch Werksführungen an.

Bereits von weitem sind die weißen Stelen vor dem Porsche-Museum zu erkennen. Foto: Porsche AG/Sabine Braun

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 9 bis 18 Uhr

Preise: Tageskarte 12 Euro, ermäßigt 6 Euro; Kinder bis einschließlich 14 Jahre frei

Ort: Porscheplatz 1, Stuttgart

Sportwagen-Schau in Tübingen

Von Auto bis Zweirad über Spielzeug bietet das Museum Boxenstop in Tübingen etwas für die ganze Familie. Auf 1200 Quadratmetern gibt es hier beispielsweise etwas über Sportwagen und Motorräder zu erfahren. Für Fans von Puppen gibt es zudem eine Miniatur-Puppenstube.

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr, am Wochenende geöffnet von 10 bis 17 Uhr

Preise: Tagesticket 8 Euro, Kinder von 6 bis 9 Jahre 5 Euro, Kinder von 10 bis 14 Jahre 7 Euro; Kinder unter 6 Jahren frei

Ort: Brunnenstraße 18, Tübingen

400 Motorräder in Neckarsulm

Für Fans von Zweirädern gibt es im Deutschen Zweirad- und NSU-Museum in Neckarsulm einiges zu sehen. Auf 2 000 Quadratmetern gibt es hier 400 Motorräder von 140 verschiedenen Marken zu sehen. Zudem gibt es die Möglichkeit, auf fünf fest installierten Motorrädern von der Tribüne aus Filme zu den Motorrädern in Aktion zu sehen.

Das Kino mit den festmontierten Motorrädern bietet eine ganz besondere Art, die Zweiräder in Aktion zu sehen. Foto: Deutsches Zweirad- und NSU-Museum Neckarsulm

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr, auch an Feiertagen geöffnet

Preise: Tagesticket 7,50 Euro, ermäßigt 6 Euro, für Schüler/Studenten 4 Euro; Kinder unter 6 Jahren frei

Ort: Urbanstraße 9-11, Neckarsulm

Traktoren am Bodensee

Im Auto und Traktor Museum Bodensee begeben sich die Besucher auf eine Reise durch 100 Jahre Stadt- und Landgeschichte. Insgesamt gibt es dort 350 Fahrzeuge aus der Automobilgeschichte zu entdecken. Zudem gibt es derzeit eine Sonderausstellung zum legendären VW Käfer.

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 9.30 bis 17.30 Uhr im Zeitraum Mai bis Ende Oktober, an Feiertagen geöffnet

Preise: Tagesticket 13,50 Euro, ermäßigt 10,50 Euro, Kinder von 6- 15 Jahre 7,50 Euro; Kinder unter 6 Jahren frei

Ort: Gebhardsweiler 1, Uhldingen-Mühlhofen

Museum mit Camping-Gefühlen in Bad Waldsee

Wer schon immer erfahren wollte, wie der Boom um das Caravaning entstanden ist, sollte unbedingt das Hymer-Museum in Bad Waldsee besuchen. Dort gibt es alles zur Geschichte des mobilen Reisens. Auf insgesamt 6000 Quadratmetern bietet die Ausstellung eine interaktive Reise zu den Sehnsuchtsorten dieser Welt.

Schon von außen ist das Hymer-Museum aufgrund seiner besonderen Architektur ein Hingucker. Foto: Erwin Hymer Museum

Öffnungszeiten: Dienstag – Sonntag von 10 bis 18 Uhr, an Feiertagen geöffnet

Preise: Tageskarte 14 Euro, ermäßigt 13 Euro, Schüler/Studenten 7,50 Euro; Kinder und Jugendlich unter 18 Jahren frei

Ort: Robert-Bosch-Straße 7, Bad Waldsee

Autos und Flugzeuge in Sinsheim

Das Technikmuseum Sinsheim ist vor allem für die beiden großen Überschallflugzeuge, die Concorde und Tupolew-Tu-144, bekannt. Doch darüber hinaus gibt es dort auch eine große Auto- und Oldtimer-Ausstellung. Neben den zahlreichen Exponaten bietet das Museum zudem auch ein 3D-Kino.

Das Technikmuseum in Sinsheim hat auch auf dem Außengelände einiges zu bieten. Foto: Technik Museum Sinsheim

Öffnungszeiten: Montag – Freitag von 9 bis 18 Uhr, Samstag – Sonntag von 9 bis 19 Uhr, an Feiertagen geöffnet

Preise: Tagesticket 29 Euro, ermäßigt 24 Euro; Kinder unter 5 Jahren frei

Ort: Eberhard-Layher-Straße 1, Sinsheim

Größte Privatsammlung in Marxzell

Viele verschiedene Fahrzeugmodelle und historische Raritäten gibt es im Fahrzeugmuseum Marxzell zu sehen. Mit seinen 3600 Quadratmetern ist das Technikmuseum eines der größten in Privatbesitz. Zudem gibt es am Ende der Erkundungstour die Möglichkeit, das historische Kino mit einer originalen, alten Filmmaschine zu besuchen.

Öffnungszeiten: 14 bis 17 Uhr, für Gruppen nach Anmeldung auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten

Preise: Tagesticket 6 Euro, ermäßigt 5 Euro, Schüler 4 Euro; Kinder unter 6 Jahren frei

Ort: Neuenbürger Str. 1, Marxzell (bei Karlsruhe)

Autos auf Schloss Langenburg

Das Deutsche Automuseum Schloss Langenburg gilt als erstes markenunabhängiges Museum Deutschlands. Das Ziel ist es dabei den Besuchern die Geschichte des Automobils aufzuzeigen. Neben der Hauptausstellung gibt das Museum auch einen Einblick in die Geschichte der Mobilität in Hohenlohe. Die wechselnden Sonderausstellungen widmen sich dabei dem Motorsport oder Versuchsfahrzeugen.