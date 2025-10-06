Vom Spind zum Milliarden-Unternehmen: Instagram feiert 15. Geburtstag

Vor 15 Jahren kam Instagram in den App Store. Mittlerweile nutzen drei Milliarden User täglich das Social-Media-Netzwerk. Einer der Mitgründer, Kevin Systrom, zeigte schon als Kind Unternehmergeist und verkaufte in der Schule Süßigkeiten aus seinem Spind.
Für viele Menschen ist ein Leben ohne Social Media heutzutage wohl kaum vorstellbar, und eine der verbreitetsten Plattformen ist Instagram. Fotos und Videos posten, schauen was die Freunde so treiben, Memes teilen, vielleicht auch in die DMs sliden... Instagram ist eine Plattform zum Selbstdarstellen, zum Kontakte pflegen, Zeitvertreib und Partnerbörse in einem. Doch es gab auch eine Zeit ohne die Social-Media-App - und die ist noch gar nicht so lange her, wie man annehmen könnte. Das soziale Netzwerk feiert in diesem Oktober seinen 15. Geburtstag.